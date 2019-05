Dielheim. (köpa) Die Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim und die Gemeinde Dielheim trauern um Pfarrer Heribert Leider, der nach einem erfüllten Leben am 27. April im Alter von 77 Jahren in die Ewigkeit abberufen wurde. Im "Haus Schönblick", in unmittelbarer Nachbarschaft seiner geliebten Josefskapelle, legte er in der Nacht zum Weißen Sonntag sein Leben in die Hand seines Schöpfers.

Pfarrer Leider kam am 1. Februar 1990 nach Dielheim und wirkte bis zuletzt als Ortsgeistlicher in der Gemeinde. Sein Leben stand ganz im Dienste der Verkündigung des Evangeliums und in der Treue zu seiner Kirche. Als verantwortlicher Pfarrer von St. Cyriak bis Ende 2014 hatte er in seiner Amtszeit auch wichtige Bauvorhaben wie die Renovation der Pfarrkirche, der Marienkapelle in der Baiertaler Straße und der Josefskapelle im Ortsteil Unterhof auf den Weg gebracht und vollendet. Trotz seiner Pensionierung im Jahr 2015 nahm er als Subsidiar in der neu errichteten Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim weiterhin seelsorgerische Aufgaben wahr. In dieser Funktion feierte er bis wenige Wochen vor seinem Tod nicht nur in Dielheim, sondern in allen dazugehörigen Pfarreien mit den Gläubigen die Heilige Messe.

Sein unermüdlicher Einsatz kam der gesamten Gemeinde Dielheim zugute. Die Unterstützung der örtlichen Vereine und die aktive Begleitung der Städtepartnerschaften waren für ihn stets eine Herzensangelegenheit. Immer bemüht um die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, hat er Einrichtungen wie den Mittagstisch für die ältere Generation, die Rad-Wandergruppe und den Dielheimer Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Auch andere regelmäßige Veranstaltungen wie der Wochenmarkt auf dem Dorfplatz tragen seine Handschrift.

Im Jahr 2016 verlieh die Gemeinde Dielheim Pfarrer Heribert Leider in Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste, die weit über seine seelsorgerischen Aufgaben gingen, die Ehrenbürgerwürde. Der allseits geschätzte Priester hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen. Seine segensreiche Tätigkeit als Seelsorger und seine liebenswerte, den Menschen zugewandte Art werden vielen Bürgern, auch aus anderen Konfessionen, stets in dankbarer Erinnerung bleiben.

Das Requiem für den Verstorbenen findet am Samstag, 4. Mai, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Cyriak Dielheim statt. Danach geht es in feierlichem Geleit auf den Dielheimer Friedhof, dort erfolgt die Beisetzung im Priestergrab. Bereits am heutigen Donnerstag wird um 18 Uhr in der Pfarrkirche der Sterberosenkranz gebetet und morgen, Freitag, um 18 Uhr wird ebenfalls in der Kirche das Totengebet abgehalten.