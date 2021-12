Dielheim. (seb) Bei drei Enthaltungen beschloss Dielheims Gemeinderat Anschaffungen für die Leimbachtalschule. 45 PCs, Bildschirme und Notebooks wurden für über 41.000 Euro in Auftrag gegeben. Zum Ausleihen durch die Lehrerinnen und Lehrer werden 25 Notebooks für rund 20.000 Euro erworben. In beiden Fällen, so erklärte Hauptamtsleiter Manfred Heinisch, handelt es sich um sogenannte "Nebenangebote" eines renommierten, landesweit aktiven Unternehmens, dessen langjährige Kundin die Gemeinde Dielheim ist. Diese Angebote seien günstiger, da kleinere Prozessoren verbaut wurden. "Das sind aber immer noch Rennmaschinen", so Heinisch.

Nachdem die Feuerwehr Dielheim in ihrem Fahrzeugkonzept Bedarf an einem "Gerätewagen Transport" angemeldet hatte, stand jetzt die Beschaffung an. Für einen GW-T werden etwas über 111.000 Euro erforderlich, etwas mehr als erwartet. Und das, nachdem man in Abstimmung mit den Feuerwehrleuten die Ausstattung reduziert hatte, um Kosten zu senken. Er enthält einen Umkleidebereich, sodass die Einsatzkräfte ihre kontaminierte Kleidung loswerden können, ehe sie zum Feuerwehrhaus zurück fahren. An Zuschüssen sind 25.500 Euro vom Kreis zu erwarten. Sobald der neue GW-T eingetroffen ist – was laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner wohl ein Jahr oder länger dauern könnte – wird der alte Transporter ausgesondert.

Die Fassade des Horrenberger Rathauses soll für knapp 50.000 Euro saniert werden. Im September hatte sich eine Ratsmehrheit noch gegen die Auftragsvergabe entschieden, weil verschiedene Aspekte übertrieben schienen. Um Kosten zu senken und nur das Wichtige anzupacken, hatte die Verwaltung sich mit Nachbarkommunen ausgetauscht, das Gespräch mit Fachleuten gesucht und danach acht Firmen in einer beschränkten Ausschreibung angeschrieben.

Nur zwei Gebote waren das Resultat und das niedrigere machte die Verwaltung stutzig. Daher prüfte man die Preisvorstellungen der Firma und konnte dem Bauamts-Team zufolge in einem Gespräch vor der Sitzung klären, dass die Preise auskömmlich gestaltet sind. Bis Ende April soll die Fassade fertig sein.