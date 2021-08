Von Tobias Törkott

Dielheim. Satte 6700 Betriebsstunden hat der alte Bauhof-Schlepper der Gemeinde Dielheim schon auf dem blechernen Buckel. Und in Sachen gefahrene Strecke hat der Fendt-Traktor gar noch mehr auf dem Tacho. Bauhof-Betriebsleiter Sascha Rachel ging in der jüngsten Gemeinderatssitzung von etwa 40 bis 50 Kilometern an Strecke pro Betriebsstunde aus: "Das macht um die 300.000 Kilometer." Die Faktenlage ist also klar: Der alte Traktor ist in die Jahre gekommen. Nun einigte sich der Rat auf die Anschaffung eines Ersatzgerätes für knapp 58.000 Euro von Hersteller John Deere.

Der Fendt-Traktor wird vor allem für die Sportplatzpflege und für den Winterdienst eingesetzt. Und gerade im Winter zeigten sich beim noch vorhandenen Fahrzeug einige Unannehmlichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs. Im Winter müsse man die Heckscheibe aufstellen, um den Salzstreuer einzustellen. "Das fällt unter die Kategorie: Sicherheit im Winterdienst", betonte Rachel.

Der neue Schlepper sei ein "Eins-zu-Eins-Ersatz", wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner betonte. Zudem sei dieser im Fahrzeugkonzept und auch im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Josef Blum, Ratsmitglied der SPD, hakte hier aber nach und fragte, ob die Maschine nicht leicht über den Haushaltsberechnungen liege. Damit hatte er nicht unrecht, denn für die Anschaffung wurden 50.000 Euro von der Verwaltung eingeplant. Rechnungsamtsleiter Tino Becker verwies darauf, dass man etwas im Haushalt nachfassen müsse. Verglichen mit den anderen Angeboten der Hersteller Kubota (zwischen 62.000 und 71.000 Euro) und Fendt (98.500 Euro) war das John-Deere-Fahrzeug zudem das mit Abstand günstigste. Auch Anbaugeräte sind in den Preisen enthalten. Der alte Traktor soll zudem in Zahlung gegeben werden, ebenso die älteren Anbauteile. "Jedes Fahrzeug war auf dem Bauhof und wurde auch mit den Anbaugeräten getestet", sagte Rachel. Dabei stellte sich heraus: "Der John-Deere-Traktor hat sich auch bei den Fahrern in Sachen Handhabung durchgesetzt."

Die Tatsache, dass die Forstmitarbeiter der Gemeinde derzeit zwei Traktoren nutzen, brachte Jan-Sören Wipfler (CDU) auf den Plan: "Ich stelle als Laie die Nutzung in Frage, wieso braucht der Forst zwei Schlepper?" Einer davon könnte doch auch vom Bauhof genutzt werden. Rachel zeigte Verständnis für die Nachfrage: "Das ist eine Idee, aber die Forst-Schlepper sind zu groß." So benötige man beispielsweise für Radwege einen kleineren Schlepper, erklärte der technische Leiter des Bauhofs und schob hinsichtlich der Anschaffung des neuen Traktors hinterher: "Wir können gerne andere Geräte in Frage stellen, den aber nicht."