Von Sebastian Lerche

Dielheim. Eine erfreuliche Überraschung hatten Dielheims Kämmerer Tino Becker und Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der jüngsten Gemeinderatssitzung parat: Das Haushaltsergebnis fällt 2022 voraussichtlich positiv aus.

Ursprünglich rechnete man mit einem Defizit von 800.000 Euro, äußerte aber in der Dezember-Ratssitzung die Hoffnung, dank höherer Erträge ein erträglicheres Minus von 110.000 Euro zu erreichen. Jetzt ist das Minus zu einem Plus von knapp 112.000 Euro geworden. Der Finanzmittelbestand sinkt weniger als befürchtet, um weniger als zwei Millionen auf gut 5,8 Millionen Euro. Mit einer Ergebnisrücklage von 3,6 Millionen dürfte ein rechtskonformer Haushaltsausgleich auch in den Jahren bis 2025 gesichert sein, so Becker.

Ehe der Haushaltsplan verabschiedet wurde, befürwortete der Rat mehrheitlich Änderungsanträge sowohl von Verwaltung als auch Ratsfraktionen. Nachdem der Caterer der Leimbachtalschule, fürs Essen der Schülerinnen und Schüler zuständig, kurzfristig gekündigt hatte, fand sich zwar ein neuer, der braucht aber Küchengerätschaften im Wert von rund 20.000 Euro. Mehreinnahmen von 671.000 verbucht man wiederum bei Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Zuschüssen für die Kinderbetreuung.

So schön die Mehreinnahmen sein mögen, Klaus Eberle (CDU) übte massive Kritik an den gesetzten Prioritäten. Seit Jahren fordere man die Sanierung von Schwimmbecken, Kultur- und Leimbachhalle. Zwar wurden jetzt die Planungsraten für beide Hallen um je 25.000 auf 75.000 Euro erhöht, das reiche aber nicht: Eberle verlangte, schon jetzt Mittel für die späteren Bauarbeiten bereitzustellen und sie in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen. Momentan seien Darlehen günstig, die Kosten im Bausektor stiegen aber ständig, daher müsse man zügig handeln.

Unverständnis zeigte er für die stattdessen geplanten Grundstückskäufe, die Summen, die sich da abzeichneten, schienen ihm überhöht. Als Kernanliegen der CDU im Haushaltsplan nannte Eberle Kinderbetreuungsplätze, die Renaturierung oder Aufwertung von Flächen fürs Ökokonto und die Fortführung der Sanierung der Infrastruktur.

Über das ins Positive gedrehte Haushaltsergebnis und die recht guten Aussichten drückte Josef Blum für die SPD seine Freude aus. Das nehme den Druck von der Gemeinde, Steuern oder Abgaben zu erhöhen. Der SPD sei dabei sehr wichtig, freiwillige Leistungen, allen voran die Unterstützung von Vereinen, aufrechtzuerhalten. So sehe der Haushaltsplan 153.000 Euro für Musik und Kulturpflege sowie 475.000 Euro für den Sportbereich vor. Ebenso bedeutend: die Ausstattung der Feuerwehren, so Blum.

Das Investitionsprogramm sei enorm, räumte er ein: Schule, Kindergarten, Kanäle, Brücken, das müsse einfach sein. Er griff dabei Bürgermeister Glasbrenners Äußerung von der Haushaltseinbringung im Dezember auf: Dielheim habe sich "fast zu Tode gespart", der Sanierungsstau sei spürbar – und doch, lobte Blum, sei Geld da für die Renaturierung des Vogelsbrunnengrabens und den naturnahen Ausbau des Leimbachs.

Die SPD halte es bei all diesen Investitionen für vertretbar, es im Fall von Kultur- und Leimbachhallensanierung bei Planungsraten zu belassen. Abschließend meinte Blum, dass noch viel abzuarbeiten sei: "Gerne hätten wir mehr Mittel für Wohnungsbau sowie Umwelt- und Klimaschutz zur Verfügung gestellt."

Um die Einnahmen zu verbessern, wünschte Ute Sendner (Bürgerinnen) sich, mehr Gewerbe anzusiedeln. Das große Dielheimer Gewerbegebiet gleiche überdies gegenwärtig einem Mischgebiet, da der Wohnraum, nicht die Firmen, stetig zunehme.

Sendner betonte, bei allen Neubaugebieten müsse man immer mitbedenken, dass mehr Infrastruktur, allen voran Kindergarten- und Schulplätze, angeboten werden müssten. Zumal sich die "Bürgerinnen" dafür einsetzten, gemeindeeigene Grundstücke wie jetzt im Horrenberger Gebiet "Neuwiesen" bevorzugt an junge Familien oder Eheleute aus Dielheim zu vergeben, mit "Kinderrabatt", während Spekulanten draußen bleiben müssten. Vor allem müsse Innenentwicklung Vorrang vor Flächenverbrauch im Außenbereich haben.

Handlungsbedarf sah Sendner beim Mensa-"Provisorium" in der Kulturhalle. Dringend müsse man für alle Hallen intelligente Nutzungskonzepte entwerfen. Werde die Kulturhalle in dieser Form noch benötigt? Sendner stellte die Idee in den Raum, sie der Schule zuzuschreiben, als Mensa mit Räumen für Kernzeitbetreuung, Hausaufgabenhilfe und Nachmittagsaktivitäten. Und könnte man nicht an die Leimbachhalle anbauen, um sie für viele Zwecke nutzbar zu machen? "Müssen Feuerwehr und Rotes Kreuz in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht sein? Müssen wir Sozialwohnungen unterhalten, die nicht mehr vom entsprechenden Klientel bewohnt werden?"

Als weitere Anliegen der "Bürgerinnen" nannte sie die Flüchtlings-Integration, Lärmschutz und ein mögliches LKW-Durchfahrtsverbot, besseren öffentlichen Nahverkehr, gerade Richtung Meckesheim, sowie Umwelt- und Klimaschutz.

Einhellig befürwortete der Rat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Der hohe Wasserpreis von nun 3,84 Euro sei belastend, hieß es, aber dafür habe Dielheim nun beste Wasserqualität und Versorgungssicherheit.