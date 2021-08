Dielheim. (RNZ) Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Dielheim (L612) verzögern sich. Das teilt das Landratsamt mit.

Demnach kann die Baumaßnahme erst in etwa 6 Wochen abgeschlossen werden. Grund für die Verzögerung sind neben der Witterung vor allem Lieferengpässe von Baumaterial und Auftragserweiterungen. So mussten im Zuge der Maßnahme deutlich mehr Bordsteine ausgetauscht werden, als ursprünglich geplant. Zusätzlich erneuert wurde darüber hinaus auch ein Stück der Kanalisation.

Der Verkehr wird wie in den letzten Wochen über Rauenberg und Wiesloch umgeleitet.

Update: Montag, 2. August 2021, 15.13 Uhr

Zweite Runde der Straßensanierung startet

Dielheim. (RNZ) Die Sanierung der Wieslocher Straße (L612) in Dielheim nähert sich im ersten Abschnitt dem Abschluss. Über die Landesmaßnahme informiert das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises, das die Maßnahme durchführt. Ab kommender Woche und voraussichtlich über sechs Wochen hinweg widmet man sich dem zweiten Abschnitt auf der L612.

Zurzeit und noch bis Sonntag, 13. Juni, ist der ersten Abschnitt im Bereich von der Einmündung der Schulstraße bis zur Einmündung der Eichendorffstraße voll gesperrt. Der neue Fahrbahnbelag wird aufgebracht und die Straße neu geteert. Keines der angrenzenden Häuser kann mit einem Fahrzeug erreicht werden, was für die Bürgerinnen und Bürger zu starken Beeinträchtigungen führt.

Am Montag, 14. Juni, beginnt der zweite Bauabschnitt der Fahrbahndeckensanierung, komplett von der Einmündung der Eichendorffstraße bis zum Kreisverkehr der Baiertaler Straße wird die Wieslocher Straße abgefräst und saniert. Dies bringt über mehrere Wochen hinweg massive Einschränkungen mit sich, erklärt das Straßenbauamt. Eine eigens gekennzeichnete innerörtliche Umleitung für Autos wird ausgeschildert, der Schwerlastverkehr wird schon im Bereich der B39 und B45 weiträumig umgeleitet, sodass ein Großteil der LKW Dielheim nicht mehr durchfahren.

Die ausführende Firma wird versuchen, die Baumaßnahmen so umzusetzen, dass ein Großteil der Anwohner die Häuser und Wohnungen auch mit einem Fahrzeug erreichen kann. Jedoch wird es Tage geben, an denen dies nicht möglich ist. Hier wird die Firma rechtzeitig informieren. Die Geschäfte werden die meiste Zeit erreichbar bleiben, zumindest fußläufig.

Je nach Baufortschritt wird auch die Abfallverwertungsgesellschaft AVR nicht mehr jedes Haus anfahren können, um die Mülltonnen abzuholen. Deshalb wurde ein Sammelplatz für Mülltonnen an der Bushaltestelle Eichendorffstraße an der Grünfläche sowie an der Kreuzung von Wieslocher Straße und In der Herzklamm eingerichtet.

Die Bushaltestellen in der Wieslocher Straße werden im zweiten Bauabschnitt nicht mehr bedient. Man kann auf die Bushaltestellen Horrenberger Straße, Eichendorffstraße, Augartenstraße oder Hauptstraße ausweichen.