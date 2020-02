Von Anton Ottmann

Wiesloch. Frau Scharnagel, die mit ihrem Mann im Garten des Pflegeheimes sitzt, macht den Pfleger darauf aufmerksam, dass ihr Mann schon tagelang tot auf seinem Platz sitzt. "Das kann nicht sein, der tut nur so", bekommt sie als Antwort, "denn gestorben wird nur zwischen acht und neun Uhr am Morgen". Als sich dann sein Tod doch bestätigt, soll er, wie alle vor ihm, an einem der nächsten Tage morgens um elf eingeäschert werden. Daran kann aber Frau Scharnagel nicht teilnehmen, weil sie genau zu diesem Zeitpunkt die einmal im Jahr stattfindende Fußpflege aufsuchen muss.

Bissig, sarkastisch und Tabus nicht scheuend hat das Kabarett "Leipziger Pfeffermühle" im ausverkauften Minnesängersaal des Wieslocher Palatins gesellschaftliche Fehlentwicklungen, Klischees, Vorurteile und menschliche Schwächen aufs Korn genommen. In seinem Programm fordert es zum Eingreifen, Helfen und Stellung-Beziehen auf. Solches Verhalten sei fair und nicht verboten, deshalb wurde es unter das Motto "Fair boten" gestellt.

Zusammen mit seinen Schauspielerkollegen Rebekka Köbernick und Rainer Koschorz verstand es Frank Sieckel, der für einen Teil der Texte verantwortlich zeichnete, zu sezieren, mit Humor aufzubereiten und ein satirisches Fazit zu ziehen. Da wird "nackten Wahrheiten in die Augen geschaut", Angela ist die Frau, "die alle Männer zum Verzweifeln bringt", die Rentner "bilden auf jeder Demo den grauen Block", und die Bundeswehr ist "ein buntes Wehr".

Die Auseinandersetzung der Lehrer mit "Helikopter-Eltern", deren "Jahrhundertgenies" in der vierten Klasse sitzen und sich auf dem Weg zum zweiten Picasso oder Einstein befinden, werden ebenso thematisiert, wie die rigorosen Mittel, mit denen besagte Eltern auf schlechte Noten reagieren: Sie scheuen sich nicht, mit der Pistole einen Lehrer anzuschießen, der es gewagt hat, die Leistung des Sprösslings mit "fünf" zu bewerten. "Auch dein Vater war nicht gut und deine Mutter war noch dümmer", kommentiert das Ensemble.

"Mein Name ist Björn vom Verein für bedrohte Tiere", verkündet Sieckel und regt sich auf, dass für den Zoo ausländische Tiere mit deutschem Geld gekauft werden. Er meint "Giraffen schauen arrogant auf uns Deutsche herab" und fragt "Warum wird die deutsche Eintagsfliege nicht mehr alt?" Seine Antwort: "Tiere mit Migrationshintergrund" müssen raus. Die politische Botschaft ist klar, von Populismus und braunem Gedankengut will man nichts wissen und Demokratie lebt von der freien Meinung, und die darf durchaus auch mal "gepfeffert" sein.

So wie bei der "Versammlung des Wieslocher Ortsvereins der SPD", geleitet von einem "alten Parteisoldaten", der noch mit Willy Brandt gesprochen hat und unablässig auf diesen für ihn historischen Moment hinweist, ob es passt oder nicht. Schon beim Thema des Abends wird man sich nicht einig, ob es "Weg aus der Krise" oder "weg aus der Krise" heißen soll. Am Ende orientiert man sich an einer Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers, der dem Ortsvorsitzenden anno dazumal etwas ins Ohr geflüstert hat. Der hatte das zwar nicht verstanden, fand es aber toll. Nun waren sich alle einig: "So machen wir es!" Brandt zu exhumieren, weil er "tot mehr Charisma hat als die gegenwärtige Spitze der Partei", davon nahm man dann doch Abstand.

Das Ensemble bot in seiner Vorstellung einen amüsanten Mix aus obskuren Politiker-Zitaten, Sketchen mit verblüffenden Wortspielen und begrifflichen Umdeutungen, ohne Pause und so eindrücklich gespielt und gesprochen, dass keine Pointe unverstanden blieb. Auch die frechen Lieder und flotten Tanzeinlagen waren gelungen. Beispiel: Rebekka Köbernick als russische Svetlana im schicken Pelz, die zunächst im tschechischen Grenzgebiet Dienst am Menschen verrichtet, später ihr empathisches Talent bei Aldi an der Kasse und als häusliche Pflegekraft einsetzt, und so ganz nebenbei elf Ehemänner ins Grab befördert. Rainer Koschorz, begleitet von den Musikern Hartmut Schwarze am Klavier und Steffen Reichelt am Schlagzeug, besingt das Phänomen Mobbing und untermalt lässig mit dem Saxofon. Am Ende verabschieden sich die Akteure mit einem gepfefferten Medley aus Hits der Neuen Deutschen Welle. Beispiel: "Völlig schwerelos fliegt die Merkel völlig antriebslos."

Die Leipziger Pfeffermühle hatte mit ihrem abwechslungsreichen und spritzig dargebotenen Programm das Wieslocher Publikums begeistert, dass mit Szenenapplaus dankte und das Ensemble nicht ohne Zugabe gehen ließ.