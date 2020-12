Wiesloch/Walldorf. (RNZ) In einer dreimonatigen Testphase werden aktuell in Walldorf und Wiesloch Elektro-Roller der Firma Zeus in Kooperation mit den beiden Städten getestet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Roller, auch "Scooter" genannt, wurden an verschiedenen Standorten aufgestellt und stehen für jeden zur Verfügung. Wer es ausprobieren möchte, muss sich die "Zeus"-App auf sein Smartphone laden und sich für die Nutzung registrieren.

Da in den Kommunen und im Verkehrsverbund Rhein-Neckar das Mobilitätsangebot noch ausgebaut werden soll, können E-Tretroller als Teil der so genannten "Mikro- und Nahmobilität" zukünftig als Alternative zum Fahrrad und als Ergänzung von Bus und Bahn eingesetzt werden. Es geht dabei um die Bewältigung der sogenannten "letzten Meile", um die Strecken zwischen Wohnung und Bushaltestelle oder Bahnhof sowie um die zwischen Ausstiegspunkt und Zielort, beispielsweise Arbeitsplatz, Schule, Arzt oder Rathaus.

Vor allem die Unabhängigkeit vom eigenen Auto soll laut der Mitteilung damit gefördert werden, was auch ein wichtiges Ziel des Mobilitätspakts Walldorf-Wiesloch ist. Mit dem irischen E-Scooter-Vermieter Zeus wurden "Spielregeln" aufgestellt. So wurden Abstell- und Fahrverbotszonen definiert, die dem Nutzer auf dem Handy angezeigt werden. Nur in bestimmten Zonen ist das Abstellen der E-Scooter möglich.

Auf der höchsten Stufe erreicht so ein E-Roller eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern die Stunde und kann dann abhängig vom Terrain und anderen Faktoren bis zu 60 Kilometer weit fahren. Der Anbieter weist vor Fahrtbeginn auf verkehrsrechtliche Regelungen hin und sorgt für eine technische Einweisung der Kunden. Das Tragen eines Helms wird empfohlen.

Info: Informationen gibt es im Internet unter www.vrn.de oder per E-Mail an support@zeusscooters.com.