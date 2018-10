Wiesloch/Rhein-Neckar. (hds) Noch bis zum 22. Oktober läuft die Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist Jutta Wallenwein von der TSG Wiesloch nominiert. Alle Bürger, die die engagierte Handballerin und ihr Team, die "Wiesel", unterstützen wollen, können Wallenwein online ihre Stimme geben.

554 herausragend engagierte Personen und Initiativen haben die Chance, die bundesweit renommierte und mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten. Die ersten 50 Plätze der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar zu Themen der Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement.

"Alle diese vorbildlichen Beispiele für Engagement verdienen Dank und Anerkennung. Sie stehen stellvertretend für die über 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft einsetzen. Jede abgegebene Stimme ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Engagierten", sagt Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, deren Ministerium den Deutschen Engagementpreis gemeinsam mit der Deutschen Fernsehlotterie und der Deutsche Bahn Stiftung fördert. "Deshalb unterstützen Sie mit Ihrer Stimme Ihr Lieblingsprojekt. Zeigen Sie den Engagierten Ihre Wertschätzung und stimmen Sie ab", appelliert die Ministerin.

Für den Deutschen Engagementpreis können ausschließlich die Preisträger anderer Preise, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen, nominiert werden. In diesem Jahr wurden die bundesweit 554 Nominierten von 223 Ausrichtern von Preisen für bürgerschaftliches Engagement vorgeschlagen. Im Fall von Jutta Wallenwein war es die Württembergische Sportjugend (WSJ), die am 7. März dieses Jahres die Handballerin für ihr herausragendes Engagement bei der TSG Wiesloch für die Inklusions-Mannschaft der Wieslocher "Wiesel" auszeichnete. Diese sind eine inklusive Handballmannschaft der TSG Wiesloch für Menschen mit geistiger Behinderung, die ein sportliches Miteinander für große und kleine Menschen mit und ohne Handicap ermöglichen. Trainiert wird zweimal pro Woche mit hundertprozentiger Umsetzung des inklusiven Gedankens (s. eigenen Artikel).

Neben dem Votum der Bürger über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis entscheidet eine hochkarätige Fachjury über die Preisträger in den mit 5000 Euro dotierten fünf Kategorien "Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationen verbinden", "Grenzen überwinden" und "Demokratie stärken". Bekannt gegeben werden die Gewinner bei der Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement der Menschen und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss der großen Dachorganisationen der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Info: Abstimmung unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis