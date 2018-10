Wiesloch. (oé) Im Jahr 1645 war der Dreißigjährige Krieg noch nicht vorbei, aber er begann allmählich zu erlöschen. In Osnabrück und Münster liefen bereits die Friedensverhandlungen. Zeit also für eine Bestandsaufnahme. Im März dieses Jahres ließ das Fürstbistum Speyer seine Ämter eine Zählung der Untertanen, des Viehbestands und der Häuser in den Ortschaften durchführen - mit niederschmetterndem Ergebnis: So teilte das Amt Rotenberg mit, dass in den acht Gemeinden seines Bezirks (Rotenberg, Malsch, Malschenberg, Mühlhausen, Horrenberg, Balzfeld, Dielheim und Rauenberg) insgesamt nur noch 103 Häuser standen. In Rauenberg waren es nurmehr vier, in Mühlhausen sieben und Horrenberg und Balzfeld zusammen acht. 50 Häuser waren in Malschenberg stehen geblieben, wo es aber nur noch sieben Haushalte gab. Die anderen Gebäude müssen leer gestanden haben. Ohnehin waren die Häuser kaum mehr bewohnbar und boten wenig Schutz gegen Wind und Wetter, wie es hieß. Pferde, Kühe, Schweine oder Ziegen gab es nirgendwo mehr.

Und die Menschen? Wer konnte, der war geflohen und hatte Schutz hinter Stadtmauern gesucht. Viele Einwohner waren aber auch in den Kriegswirren umgekommen. In Horrenberg und Balzfeld wurden jeweils nur noch drei Untertanen gezählt, in Rauenberg waren es vier, in Mühlhausen zehn. Malsch und Dielheim wiesen noch jeweils 18 Untertanen auf, Rotenberg 16, in Malschenberg waren es besagte sieben. Gezählt wurden dabei nur die Haushaltsvorstände. Nimmt man (wie es die Historiker tun) pro Haushalt durchschnittlich vier Personen an (Mann, Frau und zwei Kinder), dann hätten in Horrenberg und Balzfeld noch jeweils zwölf Menschen gelebt, in Rauenberg 16, in Mühlhausen etwa 40, in Malsch oder Dielheim immerhin jeweils 72.

Hungersnöte und Mäuseplage

Nicht anders die Zahlen für Rot und St. Leon. In Rot gab es noch acht Haushalte, wo es vorher 70 waren, von 60 Häusern standen noch 20. Von den 60 Haushaltsvorständen St. Leons aus der Zeit vor dem Krieg waren 1645 noch fünf übrig, von 70 Häusern gerade mal 16.

Bevölkerungsverluste und Zerstörungen in den Dörfern waren also enorm. Vor dem Krieg hatte das Hochstift Speyer 7327 Haushaltsvorstände gezählt, bei einer Zählung im Jahr 1641 waren es nur noch 1177, wie der Heimatforscher Harald Gomille berichtet, der für sein Dielheimer Heimatbuch die Zeit des Dreißigjährigen Krieges intensiv erforscht hat. Die Gesamteinwohnerzahl des Fürstbistums schmolz also von knapp 30.000 auf nur noch etwa 4700 - ein Verlust von über 80 Prozent. Im Amtsbezirks Rotenberg war die Bevölkerung von ehemals knapp 2000 auf geschätzt etwas mehr als 300 zurückgegangen.

Die Menschen wurden Opfer einer marodierenden Soldateska, mehr aber noch erlagen sie eingeschleppten Seuchen oder starben Hungers. Nicht von ungefähr beklagte Fürstbischof Philipp Christoph von Sötern 1640 in einem Brief an den bayrischen Kurfürsten das Schicksal seiner "ganz pauperierten underthanen". Durch "freundts undt feindts völker" hätten sie "außplünderung, raub ... einäscherung der häußer, Kirchen und dörfer" erlitten. "Irer viel und der meißte theil seind hungers und kummers gestorben undt jammerlich verdorben" (zitiert nach Harald Gomille).

Die erste große Gewaltwelle ist bereits 1622 über die Bewohner des Hochstifts Speyer gekommen, als der in kurpfälzischen Diensten stehende Kriegsherr Graf Ernst von Mansfeld das Gebiet des benachbarten Fürstbistums verwüstete und Äcker und Weinberge systematisch zerstörte. Von diesen Schäden sollten sich die Dörfer bis weit nach Kriegsende nicht mehr erholen. Es kam immer wieder zu schweren Hungersnöten und Mäuseplagen. So bitten etwa die Dielheimer und Horrenberger um Nachlass der Abgaben für 1623, weil "nach erlittenem Kriegsschaden, hernach die Frucht durch die Mäuß allerdings verderbt" worden ist.

Der Bischof gewährt den Nachlass und schreibt an den Papst, drei Viertel der Bewohner seines Hochstifts seien vertrieben, geflohen oder ermordet worden, die Kirchen geplündert und die Altäre niedergerissen. Kinder und Greise, Starke und Schwache seien verfolgt, Frauen und Wöchnerinnen, Jungfrauen und unschuldige Mädchen entehrt und missbraucht worden. Auch Rauenberg wurde beim Feldzug Mansfelds wohl schwer in Mitleidenschaft gezogen, jedenfalls verbrannte bei der Feuersbrunst die damalige Rauenberger Dorfordnung.

Zehn Jahre später sind es die protestantischen Schweden, die das katholische Fürstbistum heimsuchen. Burg und Amt Rotenberg werden zerstört, Dielheim geplündert und zur Hälfte eingeäschert. Der Ober- und Unterhof verwaisen komplett und werden erst 1649/50 wieder besiedelt. In St. Leon sollen der Überlieferung nach eines Sonntags während des Gottesdienstes die Schweden in den Ort eingefallen sein und die aus der Kirche drängenden Menschen erbarmungslos niedergemacht haben. Nur fünf hätten überlebt, heißt es im Heimatbuch der Gemeinde.

So ging es fort. Erst kehrten die Schweden nach ihrer vernichtenden Niederlage bei Nördlingen im August 1634 auf ihrem Rückzug für kurze Zeit zurück, dann folgten die Kaiserlichen und schließlich die mit den Schweden verbündeten Franzosen. Aber egal ob Freund oder Feind - für die Dorfbewohner bedeuteten die durchziehenden Landknechtshaufen immer dasselbe: Drangsal, Verfolgung, Ausplünderung und Hunger. So teilen die Horrenberger der fürstbischöflichen Amtskellerei 1637 mit, dass in den Weinbergen alle Trauben "von Soldaten gessen worden" seien. 1639 dann ließ zu allem Unglück auch noch ein starker Frost sämtliche Weinberge erfrieren.

Und noch etwas brachten die Soldaten mit: Seuchen, die immer wieder unter den vom Hunger geschwächten Dorfbewohnern wüteten. Im Totenbuch von Rotenberg etwa wurde 1635 vermerkt: "Es fängt stark an, auch an der Pest zu sterben, bisher war’s die Kopfkrankheit." Was die Zeitgenossen zumeist als Pest wahrnahmen, können auch andere Infektionskrankheiten wie etwa Typhus oder Fleckfieber gewesen sein.

Die Menschen jedenfalls waren diesen Epidemien hilflos ausgeliefert und griffen mitunter zu drastischen Mitteln, um sich zu schützen. Daran erinnert etwa der Malscher Gewannname "Aussätzerhäusel", der aus dieser Zeit stammen soll. Im Malscher Heimatbuch heißt es dazu: "Auf diesem Gebiet der Malscher Flur stand ehedem eine Hütte, in der die Leprakranken von den Gesunden getrennt lebten und unrettbar ihrem sicheren Tod entgegen siechten."

Seuchen hilflos ausgeliefert

Wer überlebte, der versteckte sich, lebte in Kellern, grub sich verborgene Höhlen oder zog sich ganz in die Wälder zurück. Die Menschen ernährten sich von Wurzeln, Blättern und Wildkräutern. Selbst Fälle von Kannibalismus soll es in der schlimmsten Hungerzeit gegeben haben. So zitiert das Heimatbuch Mühlhausen den Dechanten des Sinsheimer Stifts, Peter Ernst von Ouren, der 1633 als Frühmesser in Mühlhausen erwähnt wird und 1637 schrieb: "O der grausame Hunger treibt die von demselben Gequälten noch zu anderen Dingen: man enthält sich selbst solcher todten Tiere nicht, die schon Wochen lang an den Wegen, in den Pfuhlen und in Wassern liegen und argen Gestank von sich geben. Die Verhungernden schlagen selbst einander todt und verzehren die Getöteten. Die Gottesäcker werden durchsucht, die Gräber aufgebrochen, Galgen und Rad werden erstiegen und die Todten zur Speise hinweg genommen."

Auch Wölfe wurden zu einer Bedrohung. So seien eine Dielheimer Mutter und ihre 14-jährige Tochter am 19. Februar 1642 auf dem Baiertaler Berg von einem Wolf getötet worden, wie im Dielheimer Heimatbuch nachzulesen ist. Ob es sich bei solchen zeitgenössischen Berichten von Kannibalismus und Wolfsattacken um wahre Begebenheiten handelt oder vielleicht doch eher um stereotype Erzählmuster, die gleichwohl das tiefe Krisenempfinden der Menschen jener Zeit zum Ausdruck bringen wollen - wer mag das heute noch entscheiden.

Eines jedenfalls ist gewiss: Der Dreißigjährige Krieg hat die Ortschaften der Region furchtbar heimgesucht und es dauerte Jahrzehnte, bis sich die zerstörten und entvölkerten Dörfer einigermaßen von den Verwüstungen erholten. Noch 1658 heißt es über eine Visitation in Dielheim, dass die Mehrheit der Güter immer noch wüst und öd lag, die Kirche am Einstürzen war und die von den Truppen Mansfelds abgebrannten Hofhäuser noch nicht wieder aufgebaut waren. Erst allmählich änderte sich das Bild. 1665 lebten in Dielheim wieder 30 Familien, in Horrenberg und Balzfeld waren es 17. Im Jahr 1721 dann zählte Dielheim 90 Familienvorstände, in Horrenberg/Balzfeld waren es derer 93 - jeweils die Hälfte davon war teils von weither zugewandert, wie die neuen Namen verraten.