Wiesloch. (mch) Das Dekanat Wiesloch hat einen neuen Dekan. Mit Wirkung zum 9. November hat Erzbischof Stephan Burger den Schwetzinger Pfarrer Uwe Lüttinger zum Leiter des katholischen Dekanats ernannt. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 79.000 Katholikinnen und Katholiken in den sieben Seelsorgeeinheiten, darunter auch Letzenberg, Walldorf-St. Leon-Rot und Wiesloch-Dielheim verantwortlich sein.

Uwe Lüttinger ist 53 Jahre alt. Der gebürtige Heidelberger hat zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Nach seinem Theologiestudium in Freiburg und Benediktbeuern wurde er 2002 in Freiburg zum Priester geweiht. Bis 2004 war er Vikar in Tauberbischofsheim und anschließend in Ettlingen tätig. Ab 2008 leitete Lüttinger die Seelsorgeeinheit Karlsruhe/Hardt. 2019 übernahm er die Leitung der Seelsorgeeinheit Schwetzingen und im Juli 2020 das Amt des stellvertretenden Dekans. Lüttinger ist mit der Organisation der Kirchenentwicklung 2030 in Schwetzingen betraut.

In einem Gruß an die hauptberuflich und ehrenamtlich Aktiven im Dekanat dankt Lüttinger Erzbischof Burger und allen, die für seine Ernennung gestimmt haben, für das Vertrauen, das sie in ihn setzen. Zugleich sieht er sehr realistisch die Herausforderungen in diesen – wie er sagt: "anderen Zeiten". Corona sei das eine. Lüttinger ist ins Dekanat gekommen und kurz darauf hat die Pandemie um sich gegriffen. Persönliche Kontakte zu knüpfen und Leute zu treffen, sei schwer gewesen: "Noch immer bin ich dabei, die Menschen, die Seelsorgeeinheiten und das Dekanat Stück für Stück kennenzulernen." Die Situation der Kirche sei eine weitere Herausforderung, denn sie bringe viele Fragen mit sich: "Wir sind unterwegs in ein neues und ganz anderes Kirche-sein: die Kirchenentwicklung 2030 ist voll in Gange."

Der neue Dekan schöpft Kraft aus der Heiligen Schrift. Sein Primizspruch lautet: "Ich bin gewiss: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. (Römerbrief 8,32)". Für Lüttinger heißt das: "Jede Zeit ist Gottes Zeit." Das sei die frohe Botschaft, das Evangelium, für das er nun auch in der neuen Rolle als Dekan eintreten möchte: "Im Vertrauen auf den Herrn und darauf, dass jede Zeit Gottes Zeit ist, gehe ich meinen Weg. Und ich möchte versuchen, in der Gemeinschaft der Kirche von Freiburg im Dekanat mit seinen sieben Seelsorgeeinheiten diesen Weg mit Ihnen allen zusammen zu gehen. Das Evangelium Jesu Christi ist für unser Hier und Heute wichtig und relevant: gerade in diesen ‚anderen Zeiten‘."