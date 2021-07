Von Sophia Stoye

Walldorf. "Wir reden hier über die Gesundheit unserer Kinder. Wir reden über die Investition in die Zukunft." Es ist ein eigentlich technisches Thema, das schnell für die Eltern der Walldorfer Schulkinder emotional wurde: Bei der Gemeinderatssitzung hat das Gremium der Astorstadt am Dienstag über die Anschaffung von Luftfilteranlagen in Schulen beraten. Diese Geräte sollen ab dem neuen Schuljahr die Lüftungssituation in den Räumen verbessern und die Gefahr einer Ansteckung – beispielsweise mit dem Coronavirus – verringern.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder, mobile Luftfilteranlagen in allen Klassenräumen der Walldorfer Schulen zu installieren – zur Freude aller Elternvertreterinnen und -vertreter, die zuvor die Ratsmitglieder im Sinne ihrer Kinder um Unterstützung gebeten hatten. Bei der Sitzung selbst saßen viele von ihnen im Zuschauertribüne.

Wie wichtig den Eltern diese Thematik ist, war ihren Anfragen anzumerken. Schon zuvor hatten Elternbeiräte der Schillerschule, des Gymnasiums Walldorf, der Theodor-Heuss-Realschule sowie der Waldschule an die Verwaltung geschrieben.

"Bei allem Verständnis, ob der Wege, die nun mal alle Themen nehmen müssen, ist uns unverständlich, dass jetzt schon wieder alles so lange dauert und man von Träger-Seite aus nicht längst in die Handlung gegangen ist", kritisierte der Elternbeirat der Theodor-Heuss-Realschule. Man sehe schwarz, wenn die Verhinderung von Schulschließungen nur durch Stoßlüften erreicht werden solle.

Die Dringlichkeit der Thematik sei seit letztem Jahr bekannt. "Die Zeit drängt. Wir brauchen mutige Entscheidungen an den Spitzen unserer Gemeinden." Nach einem ersten Schreiben einer Elternvertreterin des Gymnasiums hatte der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung, und Verkehr das Thema bereits intensiv vorberaten, erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch während der Sitzung. Grundsätzlich gehe es zum einen um eine mögliche Installation von stationären raumlufttechnischen Anlagen, zum anderen um die Anschaffung von mobilen Luftreinigern.

Die stationären Geräte sind Tisch zufolge aufwendiger zu installieren: "Das sind umfangreiche Baumaßnahmen, keine Dinge, die schon morgen da sind." Es sei nicht sinnvoll, solche Arbeiten – unabhängig von anderen notwendigen Sanierungen – bereits jetzt durchzuführen. Zumal schon ein Teil der Walldorfer Schulen damit ausgestattet ist.

So groß wie ein Möbelstück: Die mobilen Luftfilter. Foto: dpa/Hildenbrand

Weitaus spontaner lassen sich die mobilen Luftfilteranlagen umsetzen. Einige der schrankgroßen Geräte stehen schon seit gestern, dem letzten Schultag, in manchen Schulen und werden auf ihre Lautstärke hin getestet. Sie sollen relativ leise sein, erklärte der Stadtbaumeister: "Bei Höchstbelastung liegen sie unter 40 Dezibel."

Solche Geräte könnten die Situation schon verbessern, meinte Tisch. Allerdings ersetzen sie ihm zufolge kein Lüften – auch nicht im Winter: "Sie sind nicht der alleinige Königsweg."

Für die Anschaffung dieser mobilen Luftfilteranlagen hat das Land Baden-Württemberg vor Kurzem ein Förderprogramm angekündigt. Details liegen noch nicht vor, aber laut Verwaltung ist unstrittig, dass sie für "schwer lüftbare Räume" in Schulen gefördert werden. Welche Räume genau darunter fallen, ist noch nicht definiert.

"Unter einer großzügigen Auslegung des Begriffs", wie es in den Sitzungsunterlagen heißt, wurden insgesamt 46 solcher Räume in den Walldorfer Schulen gezählt. 23 davon sind Tisch zufolge Klassenräume. Insgesamt haben die Schulen 189 Klassenzimmer.

Für eine Anlage in jedem Raum – wie der Rat unabhängig von einer möglichen Förderung einstimmig beschlossen hat – müssen etwa 760.000 Euro bereitgestellt werden. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sah eigentlich vor, in einem ersten Schritt nur 200.000 Euro für die Anlagen bereitzustellen. Sie hätten nur in den schlecht zu lüftenden Räumen zu Einsatz kommen sollen. Eine weitere Alternative wäre gewesen, Luftreiniger für die Klassenräume der Sechs- bis Zwölfjährigen anzuschaffen. Dies sei immerhin die Altersgruppe, die derzeit noch nicht geimpft werden dürfe, so Tisch.

"Neben den Schulen haben wir auch die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen im Blick", erklärte der Stadtbaumeister. Für Luftreiniger in den dortigen Räumen hat der Rat 100.000 Euro bereitgestellt. Die Zahl ist nach Angaben Tischs aber nicht als Deckelung zu verstehen. Wird mehr benötigt, werde man erneut zusammenkommen – genau wie bei den Anlagen für die Schulen.

"Wir wissen alle nicht, ob die Anschaffung der Luftreiniger zum gewünschten Erfolg führt", sagte Matthias Renschler, FDP-Fraktionsvorsitzender und künftiger Bürgermeister Walldorfs. Dennoch stimme man der teuersten Alternative zu. "Walldorf ist in der glücklichen Lage, sich das finanziell leisten zu können", so Renschler. "Wir geben der Verwaltung mit diesem Beschluss völlige Handlungsfreiheit, um die Luftfilteranlagen für alle Walldorfer Schulen und Kitas zu beschaffen", meinte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Der Walldorfer Hauhalt lasse eine solche Entscheidung zu. "Die Konsequenz: Wir tun es".

Für CDU-Rat Mathias Pütz ist diese Investition nachhaltig und zukunftsorientiert, denn "ist Corona überwunden, steht womöglich eine neue Krankheit ins Haus", so Pütz. Deshalb werde man weder Kosten noch Mühen scheuen.

Grünen-Rat Manfred Wolf sah im Infektionsschutz gleichzeitig eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung: "Gute Schulbildung ist im Homeschooling dauerhaft nicht möglich." Die Kosten für die Geräte lägen weit unter einem Prozent "aus unserem Sparstrumpf", so Wolf. "Das sind uns unsere Kinder wert."