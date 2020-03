Rund um Wiesloch/Walldorf. (rnz) Das Landratsamt Rhein-Neckar weist vor dem Hintergrund der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus auf vielfältige Unterstützungsangebote für Firmen und Unternehmen im Rhein-Neckar-Kreis hin. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt hat auf der Homepage unter www.rhein-neckar-kreis.de ein umfangreiches Informationsangebot aufgebaut. Arbeitgeber, Beschäftigte oder Selbstständige erhalten in übersichtlicher Form zahlreiche gebündelte Informationen rund um die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Coronapandemie. Die Seite abrufbar unter www.rhein-neckar-kreis.de/coronahilfe.

So gibt es Verweise auf die Internet-Präsenzen der kommunalen Wirtschaftsförderungen im Kreis, der Agentur für Arbeit Heidelberg, von Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Stadt Mannheim, Stadt Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg, Sparkasse Heidelberg und zum Mittelstandsportal Rhein-Neckar.

Auch wird auf diverse Fragen eingegangen, die Unternehmer derzeit bewegen dürften, mit Verweis unter anderem auf die neuerdings geltenden rechtlichen Bestimmungen, auf Zuschussmöglichkeiten und Förderdarlehen sowie Kurzarbeitergeld. Ebenso sind Antragsformulare (beispielsweise bezüglich Verdienstausfall) zu finden, vorbereitete Antworten des Verbands der Unternehmensberater sowie eigens an Existenzgründer, Selbstständige, Freiberufler oder Vertreter bestimmter, von den Corona-Folgen besonders betroffener Branchen gerichtete Tipps. Überdies werden Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt, etwa bezüglich des Arbeitsschutzes.

Darüber hinaus können sich Unternehmen an Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt wenden: Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 16 Uhr, unter 0 62 21/5 22 21 67 oder 0 62 21/5 22 24 67. Unternehmen und Geschäfte aus Wiesloch können sich laut der Stadt ebenfalls gerne an die Wirtschaftsförderung wenden: Cornelia Schneider, Telefon 0 62 22/8 43 33, E-Mail C.Schneider@wiesloch.de. In Walldorf leitet Susanne Nisius die Wirtschaftsförderung, Telefon 0 62 27/35 10 20, E-Mail susanne.nisius@walldorf.de. Hier ist zudem ein Unterstützungsangebot zu finden.