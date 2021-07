Von Timo Teufert

Walldorf. Schon im Juli des letzten Jahres hatte die Stadt Walldorf auf Antrag der FDP-Fraktion ein Förderprogramm für Kleinstbetriebe beschlossen, die durch die Coronakrise in Not geraten waren. 150.000 Euro hatte der Gemeinderat dafür in einem Corona-Hilfsfonds bereitgestellt, doch nur 9221 Euro kamen zur Auszahlung. Denn von den zwölf eingereichten Anträgen konnten nur zwei bewilligt werden. Den Grund für die wenigen Anträge sieht der Erste Beigeordnete Otto Steinmann in der Komplexität der Förderrichtlinien und den formulierten Voraussetzungen. Für 2021 legte die Verwaltung nun ein überarbeitetes, 100.000 Euro schweres Programm vor, das der Gemeinderat vor Kurzem einstimmig verabschiedete.

"Die Hilfen haben leider nicht zu dem Ergebnis geführt, das wir uns alle gewünscht hätten – insbesondere was die Inanspruchnahme betraf", sagte Steinmann im Gemeinderat. Vor diesem Hintergrund habe die Verwaltung für das laufende Jahr die Förderung modifiziert. "Denn die Verwaltung ist und war der Auffassung, dass sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie Betriebe zumindest im ersten halben Jahr 2021 weiterhin in einer durchaus schwierigen Situation befinden", so Steinmann.

Grundsätzlich sollte auch dieses Jahr ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes oder des Landes zugrunde gelegt werden. "Dazu kann die Überbrückungshilfe III dienen, in der Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro, Soloselbstständige und selbstständige Angehörige der freien Berufe, die einen coronabedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat aus 2019 erlitten haben, antragsberechtigt sind", erläuterte der Erste Beigeordnete. Bei der Überbrückungshilfe III gebe es zwei Ansätze, wie die Stadt fördern könne: "Zum einen geht es um die Berücksichtigung des fiktiven Unternehmerlohns. Ein zweiter Ansatz wäre, auch dann einzusteigen, wenn der Umsatzeinbruch weniger als 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat aus 2019 betragen würde."

Nach interner Verwaltungsdiskussion und auch unter Hinzuziehung einer Kanzlei für Steuerrecht habe die Verwaltung dem Arbeitskreis Corona den Vorschlag gemacht, die Lücke zwischen dem fiktiven Unternehmerlohn – der bis Ende 2020.1081 Euro betrug und seit Januar 2021 auf 1000 Euro reduziert wurde – und dem Mindestlohn, der sich bei etwa 1650 Euro bewegt, aufzustocken. "Der zweite Ansatz, auch dann zu fördern, wenn der Umsatzrückgang weniger als 30 Prozent beträgt, wird von der Verwaltungsseite nicht empfohlen", so Steinmann. Beide Vorschläge hätten im Arbeitskreis Corona, der Mitte Juni tagte, Zustimmung bekommen. "Insoweit schlägt der Arbeitskreis vor, für die Monate November und Dezember 2020 eine monatliche Differenz in Höhe von bis zu pauschal 500 und für die Monate Januar bis September in Höhe von bis zu 750 Euro zum Ansatz zu bringen", so Steinmann.

Wer auf kommunaler Ebene effektiv unterstützen möchte, müsse sich zunächst durch das Dickicht der vielfältigen Programme von Bund und Land quälen, sagte Mathias Pütz (CDU). "In Abstufung der einzelnen Programme und unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips haben sich die Voraussetzungen für den Walldorfer Corona-Hilfsfonds seit dem letzten Jahr durchaus geändert", so Pütz. Für alle Fraktionen sei es wichtig gewesen, neben einer rechtssicheren Konstruktion auch eine möglichst praktikable Antragstellung zu gewährleisten. "Nachdem dies im ersten Anlauf nur für wenige Antragsteller möglich war, sind wir nun optimistisch, dass die Aufstockung des in der Landesförderung formulierten fiktiven Unternehmerlohns auf das Niveau des Mindestlohns ein gangbarer und für die Aspiranten vor allem erfolgreicherer Weg sein kann", so Pütz. Man dürfe sich aber keine Illusionen machen: "Auch wenn die ökonomische Großwetterlage sich deutlich verbessert, werden viele Betriebe, darunter besonders die kleinen, noch lange mit den Umsatz- und Ertragseinbußen der jüngeren Vergangenheit und zum Teil noch der Gegenwart zu kämpfen haben", sagte Pütz.

"Der Corona-Hilfsfonds für Kleinstbetriebe, den wir 2020 aufgelegt haben, war im Rückblick betrachtet ein Bürokratiemonster, sodass nur zwei von zwölf Anträgen berücksichtigt werden konnten. Die nicht bewilligten Anträge haben den Antragstellern nur unnötige Steuerberaterkosten verursacht, was wir sehr bedauern", sagte Petra Wahl für die SPD. Ihre Fraktion begrüße deshalb, dass die Verwaltung bei der diesjährigen Auflage Expertenrat bei einer Steuerberaterkanzlei eingeholt habe. "Es ist richtig, ein bestehendes öffentliches Förderprogramm zugrunde zu legen, um zum einen Rechtssicherheit zu haben, aber auch ein Programm, das einfach zu beantragen ist", so Wahl. Man brauche ein klares Förderprogramm mit klaren Strukturen – "transparent und nachvollziehbar". Mit dem nun gut durchdachten Programm möchte man die Kleinstbetriebe unterstützen, um auch nach der Pandemie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten zu haben und um die Innenstadt lebendig zu halten. "Die Aufstockung auf den gültigen Mindestlohn sehen wir Sozialdemokraten natürlich positiv."

Man könne sehr stolz auf die vielen Kleinbetriebe sein, die Walldorf attraktiver machten, sagte Nele Böhm (Grüne). Umso wichtiger sei es, in einer solch schweren Zeit diesen Leuten unter die Arme zu greifen und sie zu unterstützen. Ihr Fraktionskollege Wilfried Weisbrod wollte Wahls Aussage nicht unterschreiben: "Wir haben kein Programm gemacht, was bürokratisch hoch drei war, sondern wir haben ein Förderprogramm aufgestellt, das daran orientiert war, dass die Unternehmer sich erstmal beim Land und beim Bund melden müssen, um tatsächlich an die Leistungen zu kommen", erklärte er. "Die meisten haben die Gelder nicht beansprucht, weil sie ihre Zahlen nicht offenlegen wollten", so Weisbrod. Auch Steinmann betonte, dass man das Programm nach besten Wissen und Gewissen gemacht habe: "Es war schwierig. Es war völliges Neuland für alle Beteiligten."

"Diese Subventionen sind uns unsere Händler wert", erklärte Dagmar Criegee (FDP). Sie merkte allerdings an, dass die Unterstützung eines Programmes wie des Stadtgutscheins ein wesentlich einfacheres Mittel sei, den Geschäften zu helfen. "Denn hiermit bindet man Walldorfer Kaufkraft in Walldorf", so Criegee. Die Werbegemeinschaft und den Gewerbeverein auf diese Weise zu unterstützen, sei viel nachhaltiger, als im Nachhinein mit Hilfe vieler Instrumente existenzielle Fürsorge zu leisten, wenn die Mittel der Kleinstunternehmen aufgebraucht seien.