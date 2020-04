Von Armin Rößler

Wiesloch/Walldorf. "Es gib schon so viele traurige und tiefsinnige Lieder", sagt der Wieslocher Musiker Helmut Dörr über die Zeit der Corona-Pandemie. Da wollten "The Scones" mit einem gut gelaunten, ein wenig trotzigen Song gegensteuern. So singen Dörr und sein Walldorfer Kompagnon Jürgen Köhler von der "Little Kurpfalz Cover Band" im neuen Stück unter anderem "Corona, Corona, du kriegsch uns net klo" – natürlich, wie es sich gehört, im Kurpfälzer Dialekt.

Erste Inspiration war der Reilinger Mundartmusiker Charly Weibel, der seinen eigenen "Corona Song" online gestellt hat. "Wir haben telefoniert und er hat gesagt: Jetzt will ich auch von euch was hören", erzählt Dörr. Als die Scones dann auch noch in der RNZ den Artikel über Arnim Töpel und das 30-jährige Jubiläum seines "Hallole, isch bins, de Günda" entdeckten ("die Mutter aller Kurpfalz-Songs", so Dörr), war endgültig klar: "Wir müssen was machen."

Schnell flogen die Ideen hin und her, die beiden schickten sich per Handy ihre Aufnahmen zu. "Wenn schon, dann müssen alle daheim bleiben", wurde auch das Video getrennt aufgenommen – die Frauen der Musiker bedienten die Kameras. Die ersten Rückmeldungen bestätigen die Scones: "Viele haben uns geschrieben, das spricht ihnen aus dem Herzen", sagt Dörr.