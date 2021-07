Walldorf. (obit) So richtig eng ist es bei der Bürgermeisterwahl in Walldorf nur im Südosten geworden. In den Wahlbezirken 1 und 8 konnte sich Nicole Marmé gegen Matthias Renschler mit 50,63 Prozent und 54,42 Prozent durchsetzen. Im Wahlbezirk 2 scheiterte sie mit 48,89 Prozent knapp am neu gewählten Walldorfer Bürgermeister, der in diesem Bezirk auf 48,89 Prozent kam. Marmé legte in allen Wahlbezirken zu. Letztlich fehlten ihr aber ganze 456 Stimmen auf Renschler.

Dieser steigerte sich ebenfalls in allen Wahlbezirken teilweise deutlich. Massiv ist sein Vorsprung besonders im Nordosten (Wahlbezirke 3 und 4) der Astor-Stadt. Dort konnte Renschler starke 57,09 Prozent und 60,66 Prozent der Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. Wie schon beim ersten Wahlgang am 20. Juni punktete der FDP-Gemeinderat bei den Briefwählern.

Auffällig ist die niedrige Wahlbeteiligung von 49,43 Prozent, was 5654 Wählerinnen und Wählern von 11.438 Wahlberechtigten entspricht. Beim ersten Wahlgang vor drei Wochen lag diese noch bei 54,64 Prozent, damit stimmten etwa 608 Menschen weniger ab als vor drei Wochen. Dennoch liegt die Beteiligung in Walldorf über dem Landesschnitt für Bürgermeisterwahlen. Dieser lag dem Statistischen Landesamt zufolge zwischen 2010 und 2017 bei 44,4 Prozent.

Pino Gaetani rückt für Renschler nach

Pino Gaetani rückt nach. Foto: tt

Wenn Matthias Renschler Bürgermeister wird, rückt für ihn Pino Gaetani in den Gemeinderat nach. Der 42-Jährige ist als Dienstleister im Einzelhandel tätig und freut sich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit seinen FDP-Kollegen und den anderen Fraktionen im Gemeinderat. Er hat eine zweijährige Tochter und ist bei den Kommunalwahlen 2019 zum ersten Mal für die FDP angetreten. "Ich freue mich doppelt, dass Matthias Renschler gewählt wurde", sagte Gaetani. (tt)