Ralph Bühler in Walldorf. Foto: Pfeifer

Walldorf/Nußloch. (obit) Gegen den Bürgermeisterkandidaten Ralph Bühler laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Dies teilte ein Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft der RNZ auf Nachfrage am Montagmorgen schriftlich mit.

Gegenstand des Verfahrens ist die Möglichkeit, dass der Beschuldigte am 27. Mai dieses Jahres ein etwa dreiminütiges Video auf seine Facebook-Seite hochgeladen habe, in dem "das Judentum als ,Mutter allen Übels’ bezeichnet und insbesondere die Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus als Verschwörung (angeblich) jüdischer Politiker und jüdischer Führungskräfte von Impfstoffherstellern dargestellt worden sein soll", heißt es wörtlich in der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft. Diese verweist auf die laufenden Ermittlungen. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt der Beschuldigte als unschuldig.

Bühler wies im RNZ-Gespräch vor der Wahl in Walldorf Anfang Juni entschieden zurück, dass er auf seiner Facebook-Seite Beiträge mit solchen Inhalten geteilt habe. Der Nußlocher sagte im Gespräch, dass er selbst jüdische Freunde habe. Ihm sei "egal, wo ein Mensch herkommt". Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erklärte damals, dass Anfragen zu Verfahren mit Namensnennungen grundsätzlich weder bejaht oder verneint werden. Dies habe mit der Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu tun. In der Stellungnahme vom gestrigen Montag erklärt die Staatsanwaltschaft, dass vor der Mitteilung der Betroffene zum Sachverhalt angehört worden sei.

Bühler erhielt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag 51 Stimmen. Dies entspricht 0,82 Prozent, er landete damit auf Rang fünf von insgesamt sechs Bewerbern. Ob Bühler beim zweiten Wahlgang erneut antritt, ist nicht bekannt.