Ralph Bühler bei der Kandidatenvorstellung in der Astoria-Halle in Walldorf. Foto: Pfeifer

Walldorf. (tt/obit) Der 53-jährige Nußlocher Ralph Bühler will Bürgermeister von Walldorf werden. Bühler ist in der Finanz- und Energiebranche tätig, verheiratet und hat zwei Kinder und ein Enkelkind. In der Astorstadt will er vor allem für bezahlbaren Wohnraum kämpfen: "Ich würde nicht weiter die wertvollen Flächen, die es gibt in Richtung SAP, die der Normalsterbliche nicht mehr bezahlen kann, für Ein- oder Zweifamilienhäuser nutzen", erklärt er. Diese Flächen sollten effizient genutzt werden, um mit "kommunalem Wohnungsbau" zu starten. Das müsse in Gemeindehand bleiben.

Bereits 2019 trat Bühler bei der Bürgermeisterwahl im südhessischen Biblis an und erreichte 6,3 Prozent. 2018 trat er der Alternative für Deutschland (AFD) bei, "mit der Einstellung, wir verändern jetzt was". Dafür waren für ihn Themen wie "Raus aus der EU" und "Raus aus dem Euro" wichtig. Besonders eine Rede des AFD-Politikers Björn Höcke in Bruchsal 2018 habe ihn begeistert: "Eine phänomenale Rede über pure Fakten, keinerlei Rassismus." Höcke hatte nach Medienberichten damals gesagt: "Die Heimat des Islam ist der Orient, meinetwegen Schwarzafrika oder meinetwegen Pakistan – sie ist nicht in Baden." Zur Landtagswahl 2021 wollte Bühler für die Mannheimer AFD kandidieren. Mittlerweile ist er aus der Partei ausgetreten. Ein Sprecher bestätigt Bühlers frühere Mitgliedschaft. "Im Nachgang kriege ich mit, dass es auch eine Partei ist wie jede andere auch", sagt Bühler. Rassismus habe er in der AFD nicht gespürt. In Walldorf wird Bühler von der Partei "Das Haus Deutschland" unterstützt.

Bühler bestätigt im RNZ-Gespräch, dass er 2020 zwei Querdenker-Demos in Walldorf angemeldet hat, bezeichnet sich selbst aber nicht als Teil der Bewegung. Die Demos habe er angemeldet, da sich niemand gefunden habe. Bühler trat nach eigener Aussage mehrfach bundesweit auf Querdenker-Demos auf, auch in Walldorf am 6. Dezember 2020. Der überwiegende Teil der Leute, die diese Demos besuchen, stehen nach seiner Einschätzung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Nur eines mache er nie: "Da wo Kinderschänder sind, stehe ich nie." Bühler hatte auf der Kandidatenvorstellung der Stadt Grüne und Kirchen als solche bezeichnet.

Menschlichkeit und Zusammenhalt sieht Bühler als wichtigste Themen im Wahlkampf: "Ich will, dass diese Spaltung aufhört." Er finde es schade, dass sich die Gesellschaft so auseinanderdividiere. Er selbst bezeichnet sich im RNZ-Gespräch als "Multi-Kulti-Mensch".

Konträr dazu stehen seine Gefällt-Mir-Angaben bei Facebook. Darunter auch Seiten wie "Wir fordern: Schluss mit Multikulti-Bevölkerungsaustausch" oder "Keine weiteren Asylantenheime in Deutschland", denen Bühler folgt. Seine eigenen Facebook-Beiträge sind nur noch für Freunde sichtbar. Dies hänge damit zusammen, dass er bedroht werde, so Bühler.

Nach RNZ-Informationen soll Bühler antisemitische Beiträge auf Facebook geteilt haben und deshalb angezeigt worden sein. Dies weist Bühler entschieden zurück. "Bei mir auf meiner Seite?", fragt Bühler im Gespräch und sagt: "Nein, nein." Er habe selbst jüdische Freunde. Ihm sei "egal, wo ein Mensch herkommt". Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erklärte zu möglichen Ermittlungen in dieser Sache, dass Anfragen zu Verfahren mit Namensnennungen grundsätzlich weder bejaht oder verneint werden und verwies auf die Persönlichkeitsrechte.