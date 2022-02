Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (aham) Was hat Kabarettist Dieter Nuhr, was Rocker Peter Maffay und Schlagerbarde Dieter-Thomas Kuhn nicht haben? Eine gültige Stimme bei der St. Leon-Roter Bürgermeisterwahl. Zwar wurden die Namen der beiden Sänger wie "Dieter Nuhr, Kabarettist" in die freie Zeile auf den Stimmzetteln eingetragen. Doch weil ein Zusatz fehlte, um die beiden zweifelsfrei zu identifizieren, wertete der Wahlausschuss die Stimmen als ungültig.

Tobias Rehorst. Foto: RNZ

Der Ausschuss war noch am späten Sonntagabend im Harres zusammengekommen, um das Ergebnis der Wahl offiziell festzustellen und über Zweifelsfälle zu entscheiden. Zweifelsfrei hatte der einzige Kandidat, Amtsinhaber Alexander Eger, gewonnen – letztlich mit 2730 gültigen Stimmen. Sein stärkster "Konkurrent" war der Vorsitzende des Wahlausschusses, Freie Wähler-Rat Tobias Rehorst. Der 34-Jährige war zwar nicht zur Wahl angetreten, doch über die freie Zeile hatte er 22 gültige Stimmen erhalten – einige ungültige nicht mitgezählt. Auf dem dritten Platz landete der Vorsitzende des Roter Motorsportclubs "Crazy Dogs", Timo Freund, mit 16 gültigen Stimmen. Den vierten Platz mit je fünf Stimmen teilen sich zwei Grünen-Politiker: der aus St. Leon-Rot stammende Landtagsabgeordnete Norbert Knopf sowie Gemeinderätin Karin Geis.

Timo Freund. Foto: RNZ

Rund 50 verschiedene Namen hatten die Wähler auf die Stimmzettel geschrieben. "Überwiegend Personen aus dem Ort", so Wahlleiterin Elke Ott auf RNZ-Nachfrage. Darunter auch FDP-Gemeinderat Torsten Weis. Bei dieser Stimme waren sich die Auszählenden allerdings unsicher, ob sie gültig ist oder nicht. Denn Weis wurde zusätzlich mit seinem Spitznamen gekennzeichnet. Doch reicht das als Identifikationsmerkmal? Ja, fand der Wahlausschuss. "Wir sind hier schließlich auf dem Dorf", so der Tenor.

Die Promi-Wähler hatten oft Pech: Wie bei Kuhn und Maffay reichten einzig die Namen Clint Eastwood oder Angela Merkel nicht, um zu zählen. "Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen" bekam dagegen eine gültige Stimme, genau wie "Frank-Walter Steinmeier, Schloss Bellevue, Berlin". "Da war wohl jemand bei der falschen Wahl", scherzte Ott angesichts der Tatsache, dass der Bundespräsident am gleichen Tag wie der St. Leon-Roter Rathauschef gewählt wurde.