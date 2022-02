St. Leon-Rot. (obit) Der alte ist auch der neue Bürgermeister: Alexander Eger wird eine vierte Amtszeit als Gemeindeoberhaupt St. Leon-Rots bestreiten. Der 53-Jährige war der einzige Kandidat für das Bürgermeisteramt.

Entsprechend deutlich fiel das Ergebnis aus: Eger erhielt 96,13 Prozent der Stimmen (2729 Stimmen). Wohl aufgrund eines fehlenden Gegenkandidaten oder einer Kandidatin lag auch die Wahlbeteiligung bei niedrigen 27,66 Prozent. Insgesamt 10.801 Menschen hätten wählen dürfen, wahrgenommen wurde das Stimmrecht von 2988 Wählerinnen und Wähler.

In St. Leon erhielt Eger 1529 Stimmen, was 97,08 Prozent entspricht. In dem Ortsteil war die Wahlbeteiligung mit 31,77 Prozent höher als in Rot. Dort stimmten 23,98 Prozent der Berechtigten ab. Eger erhielt in Rot 1200 Stimmen (94,94 Prozent).

Eger ist seit 24 Jahren Bürgermeister von St. Leon-Rot. Wenn er seine vierte Amtszeit beendet, war er insgesamt 32 Jahre an der Spitze der Gemeinde und damit länger als sein Vorgänger Helmut Martin. Der hatte 24 Jahre als Bürgermeister die Geschicke der Doppelgemeinde geleitet und war zuvor sechs Jahre lang – vor der Fusion - Ortschef von Rot gewesen.

Bei der Auszählung waren neben Bürgerinnen und Bürgern auch Kolleginnen und Kollegen aus den Rathäusern der Nachbargemeinden und Kreisgremien vor Ort, wie beispielsweise Wieslochs Stadtchef Dirk Elkemann oder Jens Spanberger (Mühlhausen).