Mühlhausen. (seb) "Mühlhausen ist schon lange zu unserer Heimat geworden", erklärte Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Damit sprach er auch für seine Familie, mit der zusammen er entschieden habe, sich zur Wiederwahl zu stellen. "Ich bin sehr stolz, Bürgermeister dieser wunderschönen und attraktiven Gemeinde zu sein", daher wolle er sich "weiter mit ganzer Kraft für eine gute Fortentwicklung der Gemeinde einsetzen". Er blickte auf "sehr prägende und intensive siebeneinhalb Jahre" zurück mit "wunderbaren Erlebnissen". Und wenn er auch nicht verhehlen wolle, dass es ein "zeitraubendes und anstrengendes Amt" sei, gäben die vielen erfreulichen und interessanten Begegnungen "mir und meiner Frau wieder ein Vielfaches zurück", so Spanberger: "Bürgermeister ist der schönste Beruf, den es geben kann."

Gemeinsam habe man für die Gesamtgemeinde "viel bewegt", fuhr er fort, "alle drei Ortsteile haben sich zum Positiven weiterentwickelt". Dabei blickte Spanberger insbesondere auf Kinderbetreuung, Schulen, Innenentwicklung, etwa durch neue Wohngebiete, Ortskernsanierungen und die Aufwertung des Waldangelbachs im Zug des Hochwasserschutzes. Darauf könne man "sehr stolz" sein, so Spanberger.

Doch damit hatte er auch Bereiche angesprochen, in denen noch"vielfältige Herausforderungen" warteten, denen er sich gerne auch künftig stellen würde. "Wir konnten viel erreichen, aber es wartet auch noch einiges an Arbeit auf uns." Als Beispiel nannte er neben Straßensanierungen und Klimaschutzprojekten die Feuerwehr: Man müsse sich nun Mühlhausen und Rettigheim widmen, nachdem Tairnbach das neue Gerätehaus habe und voraussichtlich im Sommer das neue Löschfahrzeug erhalte. Spanberger bedankte sich beim Gemeinderat für die "konstruktive, sachliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit" und beim Rathaus-Team fürs große Engagement.

Unter Vorsitz von Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Josef Hotz legte der Rat anschließend Details zur Wahl fest. Mühlhausen entscheidet am Sonntag, 20. Oktober, ein eventueller zweiter Wahlgang soll (wegen der Herbstferien) erst am 10. November erfolgen.

Mit Veröffentlichung der Stellenausschreibung in Staatsanzeiger, Rhein-Neckar-Zeitung und Ortsblatt startet die Bewerbungsfrist am 17. August und endet am Montag, 23. September, 18 Uhr. Über eine öffentliche Bewerbervorstellung entscheidet der nach der Kommunalwahl neu zusammengestellte Rat, ebenso über die Besetzung des Gemeindewahlausschusses. Nach der Bildung der Wahlbezirke wurde entschieden, die Wahlhelfer pauschal mit 30 Euro zu vergüten.