Baiertal. Der Student Ole begegnet Ann auf dem Campus, als sie Flyer verteilt, auf denen Instrumentalisten für eine Orchesterfahrt nach Norwegen gesucht werden. Er spielt Bratsche und das nicht besonders gut, und doch bewirbt er sich als zweiter Geiger, da Ann die erste Geige spielt. Sein Vorspiel ist das schlechteste von allen, trotzdem wird er genommen, in der Hoffnung, dass er als "Allzweckwaffe" wenigstens beim geplanten Fußballspiel gegen die "Wikinger" am Ende der Reise seinen Mann steht. Das alles ist ihm so viel wert, dass er fleißig auf einem Leihinstrument übt und die schriftliche Hausarbeit, die er eigentlich zum Ende des Semesters abgeben sollte, vernachlässigt.

Der Roman "Fjordmusik" von Marcus Imbsweiler erzählt die Geschichte von zwei jungen Menschen, die sich vor der grandiosen norwegischen Landschaft und über das Medium Musik ineinander verlieben - eine Entwicklungsgeschichte, wie der Autor beim Baiertaler Literaturfrühstück seinen Zuhörern erläuterte, bei der die beiden Protagonisten am Schluss nicht mehr die gleichen sind wie am Anfang.

Der Autor versetzte die Gäste im bis auf den letzten Platz besetzten Saal des Pauline-Maier-Hauses in Baiertal mühelos in die amüsante Episode, in der eine kleine Gruppe um Ole und Anne zwei freie Tage in einer Hütte am See zubringen und sich ausgelassen vergnügen. Als sich alle ins Wasser stürzen, will Ole bis zum Ende des Sees schwimmen, "Hauptsache mit dir", gesteht er Anne. Da ergreift sie die Initiative und "sie strampeln mit den Füßen, während sie sich küssen". Er ist "übervoll von Glück" und glaubt sich am ersehnten Ziel, doch sie krault, für ihn völlig unverständlich, verärgert davon.

In seiner klaren Sprache, mit der er Landschaften genauso treffend beschreibt wie Musik, lässt Imbsweiler seine Zuhörer an der abenteuerlichen Fahrt der jungen Musiker teilhaben - an der Leichtigkeit ihres Lebens, aber auch an den zwischenmenschlichen Konflikten. Mit viel Humor und Empathie zeichnet er zwei liebenswerte Protagonisten, die weder Helden noch verkappte Genies sind, sondern gerade in ihren Schwächen Menschen wie Du und Ich.

Imbsweiler hat Philosophie, Geschichte, Musikwissenschaft und Germanistik in Tübingen, München und Heidelberg studiert und mit dem Magister abgeschlossen. Seit 1997 arbeitet er als freiberuflicher Musikredakteur, wie das Publikum von Anton Ottmann erfuhr, der die Lesung moderierte. Seit 2005 schreibt der Autor Kurzgeschichten und Romane und wurde vor allem durch seine in Heidelberg spielenden Krimis mit dem Kommissar Max Koller bekannt.

Bemerkenswert sind seine Krimis mit politischem Hintergrund, zum Beispiel "55" aus dem Jahr 2017, in dem er die Rückkehr das Saarlandes in die BRD aufgreift. Weniger bekannt sind seine Romane und Erzählungen mit dem Schwerpunkt Musik. Dazu gehört auch der Liszt-Roman "Die Erstürmung des Himmels" aus dem Jahr 2011.

Mit "Fjordmusik" ist Imbsweiler den Einstieg in das Genre Liebesroman gelungen, wie die Zuhörer in Baiertal begeistert bestätigten. Ihnen hat auch gefallen, dass er den Aufbau seines Romans erklärte, in dem er die drei Elemente Landschaft, Musik und Liebe jeweils in ihren Höhen und Tiefen, ihren hellen und dunklen Seiten, darstellte und zueinander in Beziehung brachte.

Viel Lob erntete auch wieder Ursula Ottmann und ihr Team, nicht nur für das üppige Frühstücksbüffet, sondern auch, dass sie mit Marcus Imbsweiler einen Autor aus der Gruppe der "Heidelberger Schriftsteller" eingeladen hatte, der mit seinem Buch genauso überzeugte wie durch den lockeren und charmanten Umgang mit dem überwiegend weiblichen Publikum. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte Alexander Klaiber von der Raiffeisenprivatbank Wiesloch-Baiertal einen Scheck über 200 Euro zur finanziellen Unterstützung der Autorenlesungen im Café Spätlese, die seiner Meinung nach, das kulturelle Leben im Ort bereichern.