Mühlhausen. (seb) Voraussichtlich ab dem Frühjahr 2021 müssen Mühlhausens Bürger eine Umleitung in Kauf nehmen: Die Brücke der Bahnhofstraße über den Waldangelbach, nahe der Kirche, muss abgerissen und neu gebaut werden. Sie wird nicht nur von Anwohnern, sondern auch von allen genutzt, die von oder nach Dielheim unterwegs sind.

Damit befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, fast drei Jahre, nachdem das Thema zuletzt angesprochen worden war. Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt gab nähere Erläuterungen. Während die Hauptstraße saniert und aufgewertet wurde, war der marode Zustand der 1955 gebauten Brücke aufgefallen: Sie weist zahlreiche Mängel auf, ist zwar nicht einsturzgefährdet, aber Fahrzeuge mit 16 Tonnen oder mehr dürfen sie nicht mehr befahren, ein entsprechendes Hinweisschild wurde 2017 angebracht.

Die Voruntersuchungen hatten derart hohe Sanierungskosten ergeben, dass der Rat sich für einen Neubau entschieden hatte: Dafür dürften Baukosten von 326.000 Euro und Planungskosten von weiteren 100.000 Euro anfallen. Nachdem die wasserrechtliche Genehmigung in diesem Frühjahr endlich vorlag, konnten Zuschüsse aus dem "Kommunalen Sanierungsfonds Brücken" beantragt werden. Die betragen generell rund 50 Prozent der Baukosten, in diesem Fall maximal 163.000 Euro, "damit haben wir ausgeschöpft, was geht", so Schuster: "Selbst wenn es teurer wird, kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr." Bleibe die Hoffnung auf weitere Zuschusstöpfe.

Er rechne mit einer Zusage für den Zuschussantrag im November, nach der Ausschreibung könnten die Bauarbeiten im Frühjahr 2021 beginnen. Die Bauzeit dürfte rund vier bis sechs Monate betragen, so Schuster. Anhand von Bildern machte er deutlich, dass eindringendes Wasser und insbesondere darin gelöstes Streusalz der Brücke zugesetzt haben. Sie sei undicht, viel schlimmer sei aber, dass "an mehreren Stellen die Bewehrungseisen freiliegen, das ist ein Warnsignal". Auch bereite ihm ein Riss Sorgen, jedoch hätten die statischen Untersuchungen gezeigt, dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe, die Brücke also beispielsweise nicht gesperrt werden müsse.

Die Brücke solle insgesamt sechs Meter breit werden, so Schuster. Mit dem Neubau könne man auch die Gehwege erweitern und die nicht mehr aktuellen Regularien entsprechenden Geländer erneuern. Bürgermeister Jens Spanberger erklärte, dass man im Haushalt sogar 470.000 Euro bereitgestellt habe, als nämlich die genauere Kostenberechnung noch nicht feststand. Man wolle in jedem Fall auch Zuschüsse aus dem kommunalen Ausgleichsstock beantragen.