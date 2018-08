Wiesloch. (oé) Das Jahr 2018 hat für den Kulturverein Johann Philipp Bronner und dessen Vorsitzende Karin Hirn eine besondere Bedeutung. Denn dieses Jahr bringt gleich zwei Jubiläen: Beide haben direkten Bezug zu dem Gartenhaus, das der berühmte Apotheker und Weinbauförderer Johann Philipp Bronner auf der "Wilhelmshöhe", dem heutigen PZN-Gelände, hat errichten lassen. Alten Katasterplänen zufolge geschah dies im Jahr 1838, also vor 180 Jahren.

Bronner hatte in den Jahren 1836 bis 1838 auf der Wilhelmshöhe 100 Morgen Land mit Reben bepflanzen lassen und bei dieser Gelegenheit entstand wohl auch das kleine Gartenhäuschen, zusammen übrigens mit der "Wilhelmssäule", errichtet zu Ehren Wilhelms von Baden, der ein Förderer Bronners war und 1838 als Ehrengast an der Einweihung der "Wilhelmshöhe" teilnahm.

Karin Hirn wurde im September 2006 auf das Gartenhäuschen aufmerksam. Damals fand im Rahmen des "Tags des offenen Denkmals" eine Führung durch den historischen Park des PZN statt, die auch an dem Gartenhäuschen vorbeiführte. Einer der Teilnehmer machte darauf aufmerksam, dass es sich um das Gartenhaus Johann Philipp Bronners handele. Damals schlug die Geburtsstunde des Bronner-Projekts, aus dem später der Kulturverein entstand, wie Karin Hirn erzählt. Ziel war es, aus dem vergessenen Kleinod, das als Abstellraum gedient hatte, ein kleines Museum zu machen, das an den Apotheker, Weinbaupionier und Rosenzüchter Johann Philipp Bronner und seine Zeit erinnert. Zwei Jahre später war es so weit: Wiederum zum "Tag des offenen Denkmals" konnte das Museum im September 2008 eröffnet werden. Zehn Jahre ist das jetzt her.

Ein wiederentdecktes Kleinod

"Die Überlegung war, das Häuschen so zu gestalten, als wäre Bronner gerade hinausgegangen", beschreibt Karin Hirn das Konzept des kleinen Museums. Das Bronner-Häuschen muss zu dessen Lebzeiten mehr gewesen sein als nur ein Wingert-Häuschen, das zum Verwahren der Gerätschaften und zum Ausruhen von der Arbeit im Weinberg diente. Darauf deuten Karin Hirn zufolge die Fenster an drei Seiten des Gebäudes hin. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, wie Johann Philipp Bronner hier oben seine Mußestunden verbrachte, von seinem Wein kostete und ein schmackhaftes Vesper verzehrte. Vielleicht nutzte er das Gartenhäuschen auch, um seinen Studien nachzugehen und an einem seiner zahlreichen Werke zu schreiben.

"Das ist natürlich nur eine Vermutung", sagt Karin Hirn. Ganz unwahrscheinlich wäre es aber nicht. Und so findet sich im Gartenhaus ein kleiner Biedermeiertisch, auf dem noch die Schreibutensilien liegen. Ergänzt wird das Interieur durch einen Schrank, ein Blumen-Bänckchen, das als Vitrine dient, eine Reisetruhe und zahlreichen Gerätschaften, die ein Winzer damals brauchte. Eine Kraxe, ein Transportkorb, wie ihn Bergleute benutzten, erinnert daran, dass auf der Wilhelmshöhe einst auch Bergbau betrieben wurde. Es wirkt wirklich alles so, als hätte Johann Philipp Bronner das Häuschen gerade eben verlassen - vielleicht um hinauf zu schlendern zur geheimnisvollen Sophienhöhe, die auf alten Lageplänen und einem historischen Foto als von einem mächtigen Baum bestandener, kegelförmiger Aussichtspunkt erscheint, der später jedoch abgeräumt wurde.

Leihgaben der Stadt Wiesloch, Schenkungen und Spenden von Bürgern sowie die Unterstützung des PZN haben die Ausstattung des Museums möglich gemacht. Dazu zählen auch ein Empire-Kleid und eine dazu passende Herrenrobe aus der Zeit um 1818, deren Anschaffung das PZN finanziert hat. Für dessen Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sei man "sehr dankbar", unterstreicht Karin Hirn. So hat das PZN das alte Gartenhäuschen und auch die "Wilhelmsäule" restauriert und rund um das Gartenhaus wurden zwölf Rebstöcke der "Bronner-Rebe" in historischer Erziehungsmethode gepflanzt. Besichtigen kann man all das wieder zum "Tag des offenen Denkmals 2018" am Sonntag 9. September, von 14.30 bis 16 Uhr.

Die eigentliche Jubiläumsfeier findet allerdings erst am 30. September statt. Sie beginnt mit einem Festkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche des PZN. Ab 17 Uhr spielt dort das Sinfonieorchester der Musikschule Südliche Bergstraße unter der Leitung von Clemens Hettler, das Karin Hirn zufolge schon seit zehn Jahren Kooperationspartner des Kulturvereins ist und eigens für diesen Tag ein Musikprogramm mit historischem Bezug zu Johann Philipp Bronner einstudiert hat. Zu hören sind Werke von Mozart, Stamitz und Beethoven, Dieter Degreif wird aus den Werken Johann Philipp Bronners lesen und der Bundestagsabgeordnete Dr. Lars Castellucci die Festansprache halten.

Jubiläumsfest am 30. September

Anschließend findet eine kleine Feier rund um das Bronner’sche Gartenhaus statt. Da die Erinnerung einem der Weg-bereiter des modernen Weinbaus gilt, darf dabei natürlich der Wein nicht fehlen. Er kommt von dem Wieslocher Winzer Matthias Spies, der mit seiner Weinmanufaktur einer ganz besonderen Leidenschaft frönt: dem Erhalt und der Pflege alter, historischer Weinberge, wie etwa der Heidelberger Sonnenseite, die wegen ihrer terrassierten Steillage nur von Hand bewirtschaftet werden kann. Ein anderes Beispiel ist der Nußlocher Wilhelmberg, wo Matthias Spies einen Weinberg bewirtschaftet, der einen ungewöhnlichen Mischsatz aus alten, teils verloren geglaubten Rebsorten aufweist: Die Spannbreite reicht vom italienischen "Primitivo" über ungarische Sorten bis hin zum "schwarzen Möhrchen" und dem badischen Chardonnay. Michael Spies würde es nicht wundern, wenn es sich hier um ein spätes Relikt der Bonner’schen Rebschule handelt. War es doch Bronner, der in ganz Europa Reben gesammelt und nach Wiesloch mitgebracht hat, um sie hier zu kultivieren. So schließt sich der Kreis.