Von Tobias Törkott

Wiesloch. Der entscheidende Anruf kommt um kurz nach 18 Uhr. "Wir können", ruft Sabrina Vialmin. Für den Wieslocher Briefwahlbezirk 900-05 wurden keine Stimmabgaben mehr nachgemeldet. Mit Brieföffnern bewaffnet, machen sich die Frauen und Männer ans Werk und öffnen die blauen Stimmzettelumschläge, die in 50er-Stapeln vor ihnen liegen. "Erst wird geschlitzt, dann wird der Stimmzettel entnommen", erklärt Wahlvorstand Harald Schneider.

Insgesamt acht Menschen bearbeiten die Stimmen dieses Briefwahlbezirks. Neu im Corona-Wahljahr 2021: Auch eine Hygienebeauftragte ist im Einsatz. "Bitte auf die Abstände achten", ruft diese prompt, als die geprüften Stimmzettelumschläge zurück in die Wahlurne wandern. Diese steht aufgrund der Pandemie nicht wie sonst bei der Auszählung in einem Büro, sondern auf dem Flur im zweiten Stock des Rathauses. Die Tische sind mit Plexiglasscheiben getrennt. Eine Wahlhelferin putzt sorgsam den Tisch ab, ehe sie sich mit ihrem Karton hinsetzt.

Seit 13 Uhr öffnet Schneiders Team die roten Wahlbriefe, kontrolliert diese und entnimmt dann die noch verschlossenen Stimmzettelumschläge. "Ich liebe Briefwahl", sagt Schneider, denn: "Man hat kontinuierlich Arbeit und weniger Leerlauf", vergleicht er die Arbeit seines Teams mit der im Urnenwahlbüro.

Gegen kurz vor 18 Uhr haben die Wahlhelfer alles vorsortiert. Von 906 Wahlbriefen sind 891 korrekt. Nur 15 mussten zurückgewiesen werden. Bei diesen fehlte mal die eidesstattliche Erklärung, mal war der Stimmzettelumschlag offen. Der Wert sei gut, erklärt Schneider. Eine halbe Stunde später sind seine Kolleginnen und Kollegen fertig mit dem Aufschlitzen der blauen Umschläge. Danach werden die einzelnen Stimmzettel entnommen und kontrolliert. Ungültige werden notiert.

"Bei den Schulungen heißt es immer, so etwas sei ein Scherz, aber siehe da", ruft Peter Hecker und übergibt Schneider einen ungültigen Stimmzettel. "Ich wähle erst wieder, wenn Politik gemacht wird", steht darauf. Solche ungültigen Stimmen müssen gesondert erfasst werden. Die eigentliche Auszählung beginnt erst gegen 19 Uhr, gegen 20 Uhr wollen Schneider und sein Team fertig sein. "Das ist der Unterschied zur Urnenwahl: Wir sind regelmäßig die letzten, weil wir die Briefe erst öffnen und kontrollieren müssen", erläutert Vialmin. Erfasst werden die Stimmen händisch. Der Zählvorgang wird mehrfach wiederholt. Im Anschluss gehen sie an eine weitere Abteilung im Rathaus zur erneuten Kontrolle.

Mit weit über 6300 Briefwahlstimmen vermeldete Wiesloch bereits am vergangenen Freitag einen doppelt so hohen Wert im Vergleich zu den 2424 Zetteln aus dem Wahljahr 2016. Mit 891 gültigen Briefwahlstimmen ist die Anzahl in Schneiders Bezirk nicht drastisch gestiegen. Das hat aber einen simplen Grund: Wiesloch hatte die Briefwahlbezirke in Erwartung vieler Vorab-Stimmen auf insgesamt sieben erhöht.