Von Tobias Törkott

Wiesloch. Kurz vor dem Burn-Out stehen. Ein Satz, der in der Arbeitswelt häufiger fällt – mal aus Spaß, mal hilfesuchend. Das Software-Unternehmen SAP gibt seinen Angestellten am heutigen Dienstag einen Tag frei. Global Mental Health Day, also globaler Tag für mentale Gesundheit, heißt die Aktion. Die Angestellten sollen mal abschalten. Was dies den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bringt, erklärt Olivier Elmer im RNZ-Interview. Er ist Organisationsentwickler am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch und Sprecher des Bündnisses gegen Depression Rhein-Neckar-Süd. Als psychologischer Psychotherapeut gibt er auch Ratschläge, wie mit Belastung umgegangen werden sollte.

Herr Elmer, das Software-Unternehmen SAP schenkt seinen Mitarbeitern einen freien Tag. Kann so ein einzelner Tag zu mehr Entspannung führen?

Ein einziger Tag kann schon zu Entspannung führen, aber natürlich nicht dauerhaft. Wenn er dazu führt, dass sich die Arbeit an den folgenden Tagen verdichtet, könnte er sogar kontraproduktiv sein. Aber als Anerkennung für erfolgreich bewältigte Herausforderungen kann er durchaus als Wertschätzung wahrgenommen werden und damit hilfreich sein.

Was können Unternehmen machen, um für ihre Mitarbeiter den Arbeitsalltag entspannter zu gestalten?

Sie sollten zusammen mit den Beschäftigten jene Faktoren in den Blick nehmen, die sich in der Forschung als größte Stressfaktoren im Beruf herausgestellt haben: zu geringe Handlungsspielräume der Beschäftigten, zu hohe Arbeitsverdichtung, fehlende soziale Unterstützung oder gar Mobbing, ein destruktiver, machtorientierter Arbeitsstil, ungünstige Arbeitszeiten mit häufigen Überstunden oder schlecht konstruierten Schichtmodellen sowie Arbeitsplatzunsicherheit.

Alle reden von der Bedeutung der Work-Life-Balance: Nimmt die Belastung für Arbeitnehmer eher zu oder eher ab?

Vor allem die Art der Belastung hat sich geändert. Standen früher körperliche Belastungen, Lärm, Staub und Ähnliches im Vordergrund, sind es heute zunehmend Anforderungen an die zeitliche Flexibilität, die geforderte rasche Verarbeitung komplexer Informationen oder Herausforderungen durch Teamkonflikte, die wichtig sind. Auch die Haltung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat sich geändert: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat einen viel höheren Stellenwert als früher – und das erfreulicherweise nicht nur für Frauen. Firmen tun gut daran, das zu berücksichtigen, wenn sie ihr Personal dauerhaft binden wollen. Die berufliche Tätigkeit hat einen wichtigen Stellenwert in unserem Leben, weit über das Materielle hinaus und auch im Hinblick auf psychische Gesundheit.

In der Arbeitswelt ist oft vom Burn-Out-Syndrom die Rede. Was ist das genau?

Burn-out ist leider ein ziemlich unscharfer Begriff. Arbeitsbezogene Gefühle der Erschöpfung und inneren Leere werden mit ihm verbunden. Aber oft ist die Arbeitssituation dafür nur auslösend, nicht ursächlich, und es verbirgt sich eine Depression hinter diesem etwas schönfärberischen Begriff. Von einer Depression sprechen wir, wenn Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung, Hoffnungslosigkeit, die Unfähigkeit, sich zu freuen, Schlaf- und Appetitstörungen sowie andere Symptome über mindestens zwei Wochen bestehen. Für eine Erschöpfung kann manchmal ein Urlaub als Hilfe ausreichen – doch eine Depression erfordert eine fachlich fundierte Behandlung durch Psychotherapie oder antidepressive Medikamente oder beides.

In der Region befinden sich viele Unternehmen. Behandeln Sie im PZN häufig Menschen, die daran erkranken?

Nicht nur für unsere Region gilt, dass der Anteil von psychischen Erkrankungen an Fehlzeiten und Frühverrentungen steigt. Depressionen spielen da eine herausgehobene Rolle. Doch Arbeitsbedingungen, so wichtig sie für die psychische Gesundheit sind, sind für Depressionen oft nur der Auslöser. Die Ursachen sind komplexer und hängen mit individuellen biologischen und psychologischen Faktoren zusammen, zum Beispiel der Fähigkeit, mit Stress und Konflikten umzugehen.

Was raten Sie Menschen, die feststellen, dass ihr Beruf immer mehr zur Last wird?

Sie sollten sich fachliche Hilfe holen, um zu klären, ob die empfundene Belastung Ausdruck einer Depression ist. Fachärztinnen und –ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychologische Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sind hier die geeignete Anlaufstelle.