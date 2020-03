Rauenberg. (oé) Der Konsens im Gemeinderat ist allgemein: Die Weinstadt will die im Flächennutzungsplan festgeschriebene Option nutzen und das knapp 16 Hektar große Areal "Hohenstein-Schanzenäcker" zwischen Autobahn, Bundesstraße B39 und Frauenweiler Straße zu einem Gewerbegebiet entwickeln (den ehemaligen Recycling-Betrieb eingeschlossen). Jetzt hat das Gremium dazu einstimmig ein Beschlusspaket auf den Weg gebracht. "Wir möchten das Gebiet angehen", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Flächen für Gewerbetreibende seien in Rauenberg nicht mehr vorhanden und die jüngsten Abfragen bei Grundeigentümern hätten ein wachsendes Interesse gezeigt.

Laut Bauamtsleiter Martin Hörner hat inzwischen eine Investorengruppe in dem betreffenden Gebiet bereits einen größeren Grunderwerb getätigt und befindet sich mit der Verwaltung in Gesprächen. Wie es in der Vorlage heißt, hat der Erwerber gegenüber der Verwaltung sein Interesse bekundet, die Fläche in enger vertraglicher Abstimmung mit der Stadt als Erschließungsträger entwickeln zu wollen. Allerdings bestünden hierüber noch keinerlei vertragsähnliche Absprachen oder Zusicherungen zwischen der Stadt und dem Interessenten, steht in der Vorlage weiter zu lesen.

Insgesamt zählt das Gebiet der Verwaltung zufolge weit über 100 Grundeigentümer. Bei der Umlegung des Gebiets strebt die Verwaltung dem Bauamtsleiter zufolge eine "Mischform" aus freiwilliger und amtlicher Umlegung an, sodass die Gemeinde eine Wertabschöpfung "nach Maßgabe des Baugesetzbuchs" (wie es in der Vorlage heißt) vornehmen kann. Dies sei wichtig, damit die Allgemeinheit an dem Baugebiet auch partizipiere, so Hörner.

Den bisherigen Überlegungen der Stadt zufolge sollen in dem Gebiet rund 40.000 Quadratmeter für "kleinteilige Gewerbeflächen" mit einer Grundstücksgröße von 1000 bis 4000 Quadratmetern reserviert werden. Das übrige Gelände könnte "für größere, zusammenhängende Gewerbeansiedlungen" zur Verfügung stehen. Dabei betonte der Bauamtsleiter, dass die Planungshoheit "ganz klar beim Gemeinderat" liege, der die konzeptionellen Vorgaben "weiter-, aber auch zurückentwickeln" könne.

Erschlossen werden soll das Gebiet der Verwaltung zufolge über den Knotenpunkt der B39 mit der Kreisstraße nach Dielheim. Dabei sei der Bund als Straßenbaulastträger mit einzubinden. Ob die Verkehrsanbindung über eine Lichtanlage oder einen Kreisverkehr erfolgt, muss dem Bauamtsleiter zufolge noch im Detail geklärt werden. Fußgänger, Radfahrer und die Landwirtschaft sollen auch weiterhin die Frauenweiler Straße nutzen können. Eine verkehrliche Anbindung des künftigen Gewerbegebiets an die Frauenweiler Straße für Lkw oder Pkw ist der Vorlage zufolge aber "nicht vorgesehen" und soll gegebenenfalls "durch geeignete Maßnahmen ordnungsrechtlich" ausgeschlossen werden. Eingang in die Planung finden muss nach den Worten des Bauamtsleiters auch die "Konfliktbewältigung" mit der bestehenden Wohnbebauung. Dazu zählen beispielsweise Lärmschutz, aber auch Vorgaben hinsichtlich der Gebäudehöhen.

Diese städtebauliche Grundkonzeption billigte der Gemeinderat ohne weitere Aussprache ebenso einstimmig wie die vorgelegte Gebietsabgrenzung, die im weiteren Verfahrensablauf durch einen entsprechenden Beschluss aber noch geändert werden kann. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgte gleichfalls einstimmig, nicht anders die Beschlüsse über eine Veränderungssperre in dem Gebiet und ein besonderes Vorkaufsrecht der Gemeinde. Beide "Sicherungsinstrumente" sollen dem Bürgermeister und dem Bauamtsleiter zufolge dazu dienen, Fehlentwicklungen in dem Gebiet zu vermeiden und den Einfluss der Stadt zu sichern.

Mit der Veränderungssperre wird der aktuelle Zustand praktisch "eingefroren". Ohne Zustimmung der Gemeinde dürfen nun bauliche Anlagen weder errichtet noch beseitigt werden, wie der Bauamtsleiter erläuterte. Er sprach von einem "Signal an die Investorengruppe, dass sie mit uns ins Gespräch gehen muss".

Ein "klares Signal" ist Hörner zufolge auch das besondere Vorkaufsrecht, das es der Stadt erlaubt, in Verträge zwischen Käufer und Verkäufer einzutreten für den Fall, dass ein Verkauf das städtebauliche Konzept behindern würde. Dabei müsse die Stadt die verhandelten Konditionen und den Kaufpreis akzeptieren, solange er sich an den üblichen Marktkonditionen orientiere.