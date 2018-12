Baiertal. Die Urnenstelenanlage auf dem Bergfriedhof in Baiertal wurde vor Kurzem erweitert. Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, wurde das sehr gut angenommene Angebot um drei neue Stelen mit insgesamt 21 Urnenkammern weiter ausgebaut. Nachdem der Baiertaler Ortschaftsrat im Frühjahr grünes Licht für eine Erweiterung der Anlage gegeben hatte, konnte das Gärtnerteam des städtischen Bauhofs nun die notwendigen Arbeiten abschließen.

Dabei sind laut Stadt insgesamt 21 neue "pflegefreie" Urnenwahlgrabstätten für eine Beisetzung von jeweils bis zu drei Urnen entstanden. Sowohl das Natursteinmaterial für die Stelen als auch die Verarbeitung seien sehr hochwertig, sodass auch nach Jahrzehnten der Nutzung kaum Verunreinigungen, Moos- und Algenbewuchs oder sonstige Abnutzungen festzustellen sein sollen. Die drei Stelen gruppieren sich um einen kleinen gepflasterten Platz mit einem Ablagebereich aus Basaltsäulen in der Mitte. Die Praxis zeigt, dass es ein großes Bedürfnis für einen solchen Ort der Trauer gibt, wo man ein kleines Gesteck oder ein paar Blumen ablegen oder eine Kerze für den Verstorbenen anzünden kann.

Der Bergfriedhof in Baiertal hat durch eine wegbegleitende Rampe jetzt auch einen behindertengerechten Zugang (linkes Bild). Außerdem wurden drei neue Stelen mit insgesamt 21 Urnenkammern errichtet. Fotos: Stadt Wiesloch

Die Herstellung der Fundamente und die Platzgestaltung übernahmen die Landschaftsgärtner des städtischen Bauhofs. Für den jungen Auszubildenden im Gärtnereiteam war das Projekt dann auch eine willkommene und abwechslungsreiche Herausforderung. Die Erweiterung erfolgte im unmittelbaren Anschluss an die bestehende Anlage in derselben Material- und Formensprache und fügt sich deshalb in den Bestand und die Umgebung sehr gut ein.

Außerdem ist der Bergfriedhof jetzt auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer problemlos zugänglich. Als der Bergfriedhof vor rund 30 Jahren gebaut wurde, war das Thema Barrierefreiheit noch nicht in den Köpfen der Friedhofsplaner verankert. Deshalb musste in den vergangenen Wochen für einen behindertengerechten Zugang der Bereich am Haupteingang umgebaut und zusätzlich eine wegbegleitende Rampe erstellt werden. Die Planung und die Ausführung übernahm ebenfalls das Landschaftsgärtnerteam des städtischen Bauhofs, dem es gelang, die Anlage in den vorhandenen Bestand einzubinden, ohne den Gesamteindruck des repräsentativen Friedhofseingangs durch das neue Bauwerk zu beeinträchtigen. Man entschied sich bewusst gegen einen separaten Friedhofseingang für Behinderte und nahm stattdessen die Herausforderung eines Umbaus im Bestand mit den entsprechenden technischen Vorgaben an.

Was die Kosten angeht, teilt die Stadt mit, dass für die Erweiterung der Urnenstelen 35.000 Euro im Haushalt bereitstehen, für den behindertengerechten Zugang wurden 4000 Euro veranschlagt.