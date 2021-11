Von Maria Stumpf

Wiesloch. Alle und alles erreichen, das ist das Ziel: Mobilität beim Stadtrundgang, bei Behörden, in Arztpraxen oder in Freizeittreffs. In Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Wiesloch hat sich die Initiative "Wiesloch für alle" gegründet. Strukturiert geht man ans Werk: Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme in der Stadt gemacht. Denn Barrierefreiheit bedeutet Benutzerfreundlichkeit. Und da hapert es wohl noch an vielen Stellen.

"Ich bin da, komme aber nicht rein." Diese bittere Erkenntnis ist für Sandra Oswald, Initiatorin der Initiative, nicht neu. Sie sitzt im Rollstuhl vor Geschäften, Restaurants, Arztpraxen oder Behörden. "Aber es geht nicht nur um Rolli-Fahrer, ich denke auch an Menschen mit Rollatoren oder mit Kinderwagen", ergänzt Erika Schultze vom Seniorenrat der Stadt. "Wir müssen das Thema Barrierefreiheit mehr in die Köpfe der Bevölkerung bringen", meint auch Gerhard Herrmann, der schon in vielen anderen Verbänden der Stadt mitmacht. Zum zweiten Mal trafen sich die Mitglieder der neu gegründeten Initiative bei der Bürgerstiftung in der Rathausgasse.

Sandra Oswald hat die Zeit vor dem Treffen genutzt und Beispiele mitgebracht, wo es an Barrierefreiheit fehlt. Geldautomaten sind zu hoch angebracht, Kieselsteine bedecken die Friedhofswege, Regenrinnen vor der Eisdiele: Im öffentlichen Raum hat sie Schlaglöcher und Bordsteinkanten dokumentiert, nahm Erreichbarkeit und Funktionalität von Behindertenparkplätzen und -toiletten unter die Lupe oder schaute auch mal bei der Post, in der Bibliothek oder bei der Polizei vorbei.

"Fast überall gibt es Hindernisse, die für uns Rollstuhlfahrer schwer oder gar nicht überbrückbar sind und dem Nichtbehinderten gar nicht auffallen." Auf ihrer Liste stehen auch Einkaufsmärkte, Friseure oder Tankstellen. Als Wieslocherin kennt sie sich aus in ihrer Stadt. "Es ist praktisch zu wissen, wo es stufenlose Hintereingänge oder mobile Rampen gibt. Aber die kennt ja nicht jeder." Es gebe in Wiesloch auch viele Beratungsstellen und kirchliche Einrichtungen, die nicht barrierefrei seien. "Glücklicherweise haben kleine Gemeinden wie wir aber das Plus kurzer Dienstwege und vieles kann unbürokratisch gelöst und kommuniziert werden", fügte sie hinzu.

Hier kenne man zum Beispiel den Einzelhändler noch mit Namen. "Viele sind sehr hilfsbereit. Sie helfen beim Einladen von Getränkekisten, kommen bei der Reinigung raus auf die Straße oder betanken das Auto, damit man nicht aussteigen muss." Ein konkreter Vorschlag von ihr: "Warum behalten wir das ,Call&Collect’-Prinzip aus der Lockdown-Zeit nicht weiterhin als Möglichkeit für barrierefreies Einkaufen aufrecht?" Auf jeden Fall sollten mehr Kommunikationsmittel eingesetzt werden, um für die Problematik zu sensibilisieren und den Austausch zu fördern. Das könne auch mal der besondere Klingelton für das Abholen von Rezepten bei der Apotheke sein oder Hinweisschilder, wo es Unterstützung geben kann. ",Bitte klingeln’, ,bitte klopfen’, das könnte dazu ermuntern, sich bemerkbar zu machen." Sandra Oswald schlug vor, dafür auch den Kontakt zum Unternehmensstammtisch der Stadt zu suchen.

"Eine gute Idee", befand Erika Schultze vom Seniorenrat. "Da werden wir auch mal den Bürgermeister mit einspannen." Das Team von "Wiesloch für alle" ist sich überdies sicher: Barrierefreie Produkte und Dienstleistungen spielen für Wirtschaftsunternehmen und Kommunen künftig eine immer größere Rolle.

Das Thema soll nun also präsent bleiben in der Stadt, bestehende Angebote für Menschen mit Behinderungen will man erstmals ganzheitlich erfassen und für die Öffentlichkeit dokumentieren. Eine – barrierefreie – Homepage soll dabei helfen. "Mir liegt viel daran, dass sich Dinge vor allem dadurch ändern, weil sie verstanden und nachvollzogen werden können", betonte Sandra Oswald.