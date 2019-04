Mit einem bunten Programm vom Dosenwerfen bis zum Kinderschminken und einem großen kulinarischen Angebot lockte die Benefizveranstaltung für Malschs "Helfer vor Ort" zahlreiche Besucher an, die den guten Zweck gerne unterstützten. Fotos: Agnieszka Dorn

Malsch. (agdo) Sage und schreibe 110 Einsätze hatten die "Helfer vor Ort" (HvO) vergangenes Jahr in Malsch gehabt, meist wurden die Helfer zu kardiologischen Notfällen gerufen. Seit der Gründung 2014 rückten die Ehrenamtlichen schon zu rund 500 Notfällen in Malsch aus. Mit der Benefizveranstaltung "Malsch gibt zurück" dankte der Ort mit einem tollen Fest in und rund um die Letzenberghalle der Helfer-vor-Ort-Gruppe, die aus 18 Personen besteht, darunter zehn Aktive. Denn ohne die schnelle Hilfe der Ehrenamtlichen, die bis zum Eintreffen des Notarztes medizinische Ersthilfe leisten, würde wahrscheinlich der eine oder andere Malscher nicht mehr leben. Die Helfer sind meistens binnen zwei Minuten bei den Notfällen.

Auf der Bühne der Letzenberghalle traten zahlreiche Malscher Vereine auf, so auch der katholische Kirchenchor. Foto: Agnieszka Dorn

Organisiert hatte die Veranstaltung Jörg Koch zusammen mit Brigitte Funkert unter der Schirmherrschaft der HVO-Gruppe, die Moderation auf der Bühne übernahm Dieter Renninger. Malscher Vereine und Geschäfte machten mit und spendeten ihren Erlös an die HvO. Zu den Highlights zählte die Autogrammstunde mit dem deutschen Handball-Nationalspieler Steffen Fäth von den Rhein-Neckar Löwen. Über den Tag verteilt gab es ein buntes Programm. Während einige Kinder sich beim Kinderschminken in hübsche Prinzessinnen, süße Raupen, gefährliche Tiger oder furchtlose Piraten verwandelten, ging es vor der Halle bunt zu. Die jungen Besucher tobten vergnügt auf der Hüpfburg und waren davon kaum wegzubekommen. Derweil war beim Dosenwerfen Geschicklichkeit und gutes Augenmaß gefragt, Jung und Alt versuchten gleichermaßen ihr Glück.

Temporeich ging es hingegen beim Bobby-Car-Rennen zu, die zwei Jungs Joel und Damian lieferten sich ein spannendes Rennen und gaben mächtig Gas. Die Kurven nahmen die beiden "Rennfahrer" etwas vorsichtiger und gaben auf der Zielgeraden noch einmal ordentlich "Gummi". Begehrt war auch das Torwandschießen. Wer Lust hatte, konnte einen Blick in die Feuerwehrautos und das Helfer-vor-Ort-Fahrzeug werfen und schauen, mit welchen Geräten die Helfer arbeiten. Man konnte auch mit den Feuerwehr- und HvO-Helfern ins Gespräch kommen und sich die Arbeitsweise erklären lassen.

Während draußen der bunte Trubel tobte, herrschte in der Halle tolle Stimmung. Abwechselnd boten verschiedene Vereine auf der Bühne ein schönes Programm, mit von der Partie war der Musikverein Konkordia, der katholische Kirchenchor, das KaGe Blau-Rot Kinderballett, der Männergesangverein Frohsinn, Blechkraft und die Letzenbergstare. Vorgestellt wurden auch die Helfer vor Ort, sie bekamen zudem einen medizinischen Notfallkoffer geschenkt. Weiterhin gab es eine Tombola und die Besucher konnten sich vergangene Fastnachtsumzüge und die 1200-Jahr-Feier anhand von Videos anschauen. Auch die Fußballfans kamen auf ihre Kosten, denn auf einer Großleinwand wurde die Bundesliga übertragen.

Zahlreiche kulinarische Stände lockten die Besucher an, es gab eine Weinverkostung und man konnte Cocktails schlürfen. Abends rockte die Band "Syntax", die Musiker spielten eine Stunde länger als geplant, weil die Stimmung gigantisch war. "Wir sind mit der Benefizveranstaltung mehr als zufrieden", sagte Jörg Koch. Zu verdanken sei das dem tollen Engagement der Vereine und der Geschäfte, ohne sie wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen.