Wiesloch-Baiertal. (dpa) Die Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem Stahlkugeln auf das Wohnhaus eines Politikers der Partei die Linke in Wiesloch geschleudert wurden, dauern an. Es gebe weiterhin keine Hinweise auf mutmaßliche Täter, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zudem sei bislang nicht klar, ob der Vorfall mit der politischen Gesinnung des Mannes oder seiner Mitarbeit bei der Alevitischen Gemeinde Deutschlands in Zusammenhang steht.

Mit einer der Stahlkugeln wurde die Haustüre getroffen, eine weitere wurde in der Umgebung gefunden, so die Informationen der Polizei Mannheim. Vermutlich seien die Kugeln am Wochenende mit einer Art Schleuder abgeschossen worden. Das Anwesen und die Bewohner sollen jetzt besonders geschützt werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Update: Dienstag, 24. Dezember 2019, 10.07 Uhr

Wiesloch-Baiertal. (pol) Die Eingangstür eines Wohnhauses wurde beschädigt, Menschen aber nach aktuellem Stand nicht gefährdet: Dennoch ermitteln Kriminalpolizei und Dezernat Staatsschutz, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Einer der Betroffenen ist nämlich in der Alevitischen Gemeinde Deutschlands und auch in der Linkspartei aktiv.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Bewohner eines Hauses in der Kolpingstraße in Baiertal, dass die metallene Eingangstür mit Stahlkugeln beschädigt worden war. Eine Eindellung wurde bereits am Sonntagabend festgestellt, so die Polizei, jedoch nicht näher beachtet. Erst beim näherem Hinsehen am Montagmorgen wurden vom Bewohner weitere Beschädigungen und eine der Stahlkugeln entdeckt. Die Tat ereignete sich aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend.

Die Kriminalpolizei nahm sofort die ersten Ermittlungen auf, so die Mitteilung. Wie die Polizeipressestelle auf RNZ-Nachfrage erklärte, gab es zwar in der Vergangenheit keine ähnlich gelagerten Vorfälle. Doch die Art des Vorgehens und der Beschädigungen mit Stahlkugeln, außerdem die Identität eines der Bewohner, machten es erforderlich, auch in Richtung einer politisch beziehungsweise fremdenfeindlich motivierten Tat zu ermitteln.

Bei einer Suche in der näheren Umgebung wurde eine zweite Kugel, außerhalb des Gebäudes, aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die mit Unterstützung eines ballistischen Sachverständigen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg die Spurensicherung vor Ort durchführte, stellte der Meldung zufolge fest, dass die beiden Stahlkugeln vermutlich mit einer Art "Schleuder" oder "Zwille" abgeschossen worden waren.

Nach derzeitigem Stand ist laut Polizei nicht ausgeschlossen, dass die Tat in Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten des Hausbesitzers in der Linkspartei oder dessen Tätigkeit als Bundessekretär des Geistlichenrats der Alevitischen Gemeinde Deutschlands stehen könnte. Eine Gefährdung der Bewohner oder anderer Personen lag nicht vor, so die Polizei. Trotzdem wurden am Montag Schutzmaßnahmen für das Anwesen und die Bewohner abgestimmt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können oder die sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090 in Verbindung zu setzen.