Von Hans-Dieter Siegfried

Baiertal. Über 120 Haushalte aus ganz Baiertal hatten sich angemeldet und mehr als 1200 Besucher kamen: Der erste "Baiadla Hofflohmarkt" war ein voller Erfolg. Die Initiatoren, der Elternbeirat des katholischen Kindergartens St. Gallus, hatten zur Premiere geladen. Die Flohmarktbesucher konnten auf der Jagd nach Schnäppchen – in erster Linie wurden Spielsachen und Kinderkleidung angeboten – den Wieslocher Stadtteil erwandern.

Trotz anderer Wetterprognosen startete der Tag eher regnerisch. "Wir sind beim Aufbau gleich mal nass geworden", erzählte Silke Heinrich vom Elternbeirat. Sie selbst bekannte sich als ausgesprochener Flohmarktfan. Man sei auf die Idee gekommen, ähnlich wie in Frauenweiler und Schatthausen, mal selbst einen solchen auf die Beine zu stellen. "Und jetzt drängen sich die Leute an den Verkaufsständen, vor allem unsere Waffeln sind begehrt", freute sich Heinrich. Später sollte sie noch mehr Grund zur Freude haben, das Wetter änderte sich und die Sonne gab sich ein wärmendes Stelldichein.

Für die Besucher waren die Tropfen von oben jedoch kein Hindernis. Vorsorglich hatten viele den Regenschirm mit dabei, aber bis auf einige wenige Tropfen und drohende, düstere Wolken blieb es glücklicherweise trocken. Dabei hatten viele Teilnehmer bereits vorgesorgt. So wurden Garagen zu Verkaufsflächen umfunktioniert oder kleine Überdachungen aus dem eigenen oder nachbarschaftlichen Fundus organisiert.

Das Wetter spielte mit und so wurden einige Marktstände im Freien aufgestellt. Foto: Pfeifer

Am frühen Nachmittag nahm der Zustrom dann merklich zu. Es galt, kurz vor Ostern noch etwas für die Kleinen zu ergattern. So gelang dies auch einem Ehepaar, aus der Kernstadt angereist. Für den Enkel erstand man ein spezielles Auto. "Gehandelt, nein, das habe ich nicht, ist doch für einen guten Zweck und kommt dem Kindergarten zugute", war da zu hören.

In der Pestalozzistraße hatte Daniel Burger sein Angebot aufgebaut. "Wir haben überall nachgeschaut und alles, was raus kann, präsentieren wir heute", meinte er. Und tatsächlich, zwischen all den Spielsachen befanden sich Gemälde, Kochtöpfe, Kindersitze für das Auto, bunte Schals und liebenswerter Kleinkram.

Der Elternbeirat hatte eigens eine interaktive Karte erstellt, auf der die Besucherinnen und Besucher des Flohmarkts genau sehen konnten, in welcher Straße was angeboten wurde. Mit dabei sieben Stände, die vom Elternbeirat St. Gallus organisiert wurden. "Wir haben dort Kaffee, Kuchen und Waffeln verkauft und der Erlös fließt ebenfalls in die Kassen unseres Kindergartens", berichtete Claus-Henning Cappell, Mitglied des Elternbeirats, im Gespräch mit der RNZ. "Wir sind begeistert über die gute Resonanz", freute er sich, denn die Zahl der Flohmarktbesucher wurde auf zwischen 1200 und 1500 geschätzt. Für viele sei es die Gelegenheit gewesen, gemeinsam etwas zu unternehmen und ein Schwätzchen mit Freunden und Bekannten zu führen. Wichtig sei es auch gewesen, den Kindergarten St. Gallus in den Mittelpunkt zu stellen.

Fürs leibliche Wohl war unter anderem mit leckeren Kuchen gesorgt. Foto: Pfeifer

"Wir haben acht Euro Standgebühr festgesetzt und dieses Geld wollen wir in den Kindergarten investieren", sagte Cappell. Hinzu kommt noch der Erlös aus dem Kuchen- und Waffelverkauf. Dieses Geld soll ebenfalls für die Kinder genutzt werden. "Die endgültige Summe steht noch nicht fest, aber es zeichnet sich schon jetzt ein gutes Ergebnis ab", so Cappell. Die Begeisterung sei am Ende überall groß gewesen. "Viele haben uns gefragt, wann es denn wieder zu einer Neuauflage des Flohmarkts kommen könnte." Nach Cappells Worten könne man sich durchaus vorstellen, die Veranstaltung zu wiederholen. "Dann vielleicht sogar in Kooperation mit anderen Kindergärten", blickte er in die Zukunft.

Und der Flohmarkt hatte neben dem einen oder anderen Schnäppchen auch gesundheitlich positive Nebeneffekte: So erzählt ein älterer Herr voller Stolz, er habe an diesem Tag mehr als sechs Kilometer zurückgelegt: "Ich wollte überall mal vorbeischauen."