Von Sophia Stoye

Wiesloch. Bis 2060 wird sich der Anteil der unter 21-Jährigen in Baden-Württemberg massiv verschieben. Das ging aus einem Bericht über den demografischen Wandel hervor, den der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) seit 2010 alle fünf Jahre erstellt. Dabei beschäftigen sich die Analysen des KVJS vor allem mit der Frage, was die demografischen Entwicklungen für die Zukunftschancen der nachwachsenden Generation bedeuten. Bei den Betrachtungen wird die Bevölkerung in vier Altersgruppen aufgeteilt: 0 bis 21 Jahre, 21 bis 65 Jahre, 65 bis 85 Jahre und 85 Jahre und älter.

"Es besteht berechtigterweise die verbreitete Skepsis, dass kein Mensch in der Lage ist, vorherzusagen, wie es in 40 Jahren aussehen wird. Aber solche Analysen, die Entwicklungen bis 2060 darstellen, sind nur möglich, weil sich der demografische Wandel in langen Wellen vollzieht. Diese lösen Entwicklungen aus, die sich über 30 Jahre nicht groß verändern werden", berichtet Experte Dr. Ulrich Bürger bei der Vorstellung des Berichts in der Kreissporthalle in Wiesloch.

Während sich in Baden-Württemberg die Bevölkerungszahl von 11,02 Millionen im Jahr 2017 geringfügig auf 11 Millionen Einwohner im Jahr 2060 verändern wird, verringert sich der Anteil der unter 21-Jährigen gemessen an der Ausgangsgröße dieser Altersgruppe im Jahr 2017 um acht Prozent. "Damit verlieren wir bis 2060 knapp 200.000 junge Leute, das ist durchaus ein Ernst zu nehmender Verlust", berichtet der Experte für den demografischen Wandel. Denn dadurch gerieten Kinder, Jugendliche und Heranwachsende immer stärker in die Rolle einer Minderheit, deren Interessen und Bedürfnisse in mancherlei Hinsicht nicht deckungsgleich mit denen der anderen Altersgruppen seien. So werden laut Bürger "Kinder, Jugendliche und Familien zu einem immer knapperen Gut für die Gesellschaft werden".

Deswegen sei es noch wichtiger, dass keiner auf seinem Bildungsweg verloren gehen darf, betont Bürger. "Ansonsten laufen wir Gefahr, in Zukunft – partiell – vor unzureichend gebildeten, integrierten und damit ohne reelle Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe ausgestatteten jungen Menschen zu stehen", erläutert er und betont, die Politik müsse mehr als bisher in Bildung investieren. "Bildung ist entschieden mehr als das, was in Schulen passiert", so der Experte weiter. Ein zentraler Bildungsort seien beispielsweise die Familie oder der Verein, weswegen es so wichtig sei, diese kommunalpolitisch zu unterstützen und fördern.

Letztendlich liegt laut Bürger ein Paradox vor: "Entgegen einer auf den ersten Blick plausiblen Annahme erfordert der demografische Wandel und der damit verbundene Rückgang in der Zahl der jungen Menschen nicht weniger, sondern mehr Engagement und mehr Investitionen in die nachwachsende Generation." Dabei entscheide die Geschwindigkeit und Ernsthaftigkeit, mit der die Thematik behandelt wird, wesentlich über die Zukunftschancen der Städte und Gemeinden und damit auch über die des jeweiligen Kreises und Landes.

Der Experte führt seine Betrachtungen noch weiter aus: "Wir können davon ausgehen, dass der ökonomische Sektor in Baden-Württemberg mangels neuer Arbeitnehmer erheblich unter Druck geraten wird. Wenn es in unserem Bundesland anfängt, ökonomische Probleme zu geben, dann wird erst Recht das Geld für Bedürftige fehlen." Aus dem Blickwinkel der Kinder- und Jugendhilfe fordert Bürger somit im Namen der KVJS sowohl für Baden-Württemberg als auch für den Rhein-Neckar-Kreis deutliche Verbesserungen in der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit für Väter und Mütter. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gestaltung der Kindertagesbetreuungen.

"Es reicht nicht nur zu schauen, wie sich die Gruppe der unter 21-Jährigen verändern wird. Wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, was der demografische Wandel für die Volkswirtschaft bedeutet, um die richtigen Folgerungen abzuleiten und ein stabiles Umfeld für Kinder und Familien zu schaffen", so Bürger. Denn in 40 Jahren werden laut Bericht im Vergleich zu diesem Jahr knapp eine Million Menschen weniger zu den 21- bis 65-Jährigen gehören. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Personen, die 65 Jahre oder älter sind, bis 2060 um eine Million.

Gefährlich dabei ist laut Bürger vor allem ersteres: Denn im Alter von 21 bis 65 Jahren seien die Menschen in ihrer produktivsten Altersphase, da sie in der Regel arbeiten gehen und Steuern zahlen. Diese Veränderung führt Bürger zufolge zu Verteilungskämpfen, in denen wir schon mittendrin stecken: "Das hat für Kinder, Jugendliche und Familien zur Folge, dass konkurrierende Interessenlagen entstehen." So wird dem Experten nach die Politik zwar sozialverträgliche Lösungen suchen, aber "nach der Wahl ist vor der Wahl", somit würden sich die Politiker nach den Interessen der Mehrheit – also der älteren Generationen – richten. Des Weiteren wird laut Bericht die Altersgruppe 85 Jahre und älter mit mehr als einer Verdopplung den größten Bevölkerungszuwachs erleben. Somit wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen enorm erhöhen.

Diese Problematik werde laut Bericht der KVJS dadurch verstärkt, dass zeitgleich mit der quantitativen Zunahme der älteren Altersgruppen auch die Altersarmut in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Zwar liegen die Ursachen dafür nicht beim demografischen Wandel, aber die Folgen dieser Entwicklung werden für die Gesellschaft – und insbesondere auch für die Kinder- und Jugendhilfe – deutlich zu spüren sein. Denn die Kosten der Grundsicherung zur Pflege, ebenso wie die für die Kinder- und Jugendhilfe, werden von den einzelnen Stadt- oder Landkreisen übernommen. Somit verschärft sich der Interessenskonflikt zwischen der älteren und jüngeren Bevölkerung nochmals.

Mit diesen Erkenntnissen fordert der KVJS auf der Ebene der Kommunen einen frühzeitigen Einstieg in gemeinsam getragene und generationsübergreifende Gestaltungsprozesse. Auch wenn diese demografischen Entwicklungen nicht mehr aufzuhalten sind, könnten sie zumindest durch die richtigen (kommunal-) politischen Entscheidungen abgefedert werden, erläutert Bürger und versichert: "Ich bin der Überzeugung, wir schaffen den demografischen Wandel nur, wenn wir ein gutes, generationenübergreifendes System entwickeln. Es geht nicht nur um die Jugendlichen."