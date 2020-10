Bad Schönborn/Östringen. (seb) Betrachtet man die aktuellen Corona-Fallzahlen, fällt beim Blick über die Kreisgrenze ein scheinbar sprunghafter Anstieg der Werte in Bad Schönborn auf.

Waren es am Dienstag noch 28 derzeit Infizierte, sind es mit Stand zum Mittwoch 38. Ein Plus von 10 scheint für eine Gemeinde mit knapp 13.000 Einwohnern viel. Wie das Landratsamt Karlsruhe auf RNZ-Anfrage erläuterte, hat sich der durchaus starke Anstieg über mehrere Tage hinweg ereignet, konnte aber jetzt erst im korrekten Umfang gemeldet werden.

Das Gesundheitsamt hat seine personellen Ressourcen konzentriert, um die positiv Getesteten in häusliche Isolation zu schicken sowie Kontaktpersonen zu ermitteln und auch diese in Quarantäne zu schicken. Das war notwendig, um die Infektionsketten zu unterbrechen, so die Mitteilung. Die verfügbaren Kräfte waren bis in den Abend hinein voll mit diesem sogenannten "Containment" beschäftigt, weshalb Daten nicht rechtzeitig übermittelt werden konnten. Jetzt aber sind Meldungen und Datenbestände wieder auf dem aktuellen Stand.

Zu Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsamt angefangen, sein Personal aufzustocken, was aber seine Zeit gebraucht hat. Das für Corona zuständige Fachgebiet ist auf 80 speziell geschulte Mitarbeiter angewachsen, rund die Hälfte davon ist neu. Weiterhin wurden Verwaltungskräfte aus der Kreis- und Stadtverwaltung hinzugezogen und zehn Bundeswehr-Soldaten zur Unterstützung angefordert, seit dem gestrigen Donnerstag stehen sie zur Verfügung.

"Von Montag bis Mittwoch hatte das Containment-Team über 1300 Personen im gesamten Stadt- und Landkreis Karlsruhe identifiziert und kontaktiert diese, um sie in häusliche Isolation oder Quarantäne zu schicken", hieß es vom Landratsamt.

Zum Hintergrund muss man wissen, dass es in Bad Schönborn mit dem Seniorenwohn- und Pflegeheim "Quellenhof" seit einigen Tagen einen sogenannten "Cluster" gibt: 18 Bewohner und neun Beschäftigte wurden positiv aufs Coronavirus getestet. Aktuell sind keine weiteren Infektionen aufgetreten.

Üblicherweise werden die Corona-Infizierten für den Ort gelistet, in dem sie gemeldet sind, das gilt auch für Bewohner eines Seniorenheims, deren Umzug noch nicht aktenkundig ist, oder für Mitarbeiter, die außerhalb wohnen. Um "Cluster" mit großer Corona-Häufigkeit aber korrekt für den Ort darzustellen, wo ansonsten Infektionsketten drohen, kann es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu geringfügigen Änderungen in der Darstellung der Infiziertenzahlen kommen.

Das Landratsamt gab auch Auskunft über die Situation an der Thomas-Morus-Realschule Östringen: Die gestern gemeldete Infektionslage ist unverändert, es bleibt bei dem einen Infizierten. Die Kontaktpersonen haben sich bereits in häusliche Quarantäne begeben: 29 Schülerinnen und Schüler sowie sechs Lehrkräfte wurden als "Kontaktpersonen ersten Grades" eingeordnet. Sie alle haben sich auf Anweisung des Gesundheitsamts in häusliche Quarantäne begeben. Der Fortführung des Unterrichts in allen übrigen Klassen und Kursen der Morus-Realschule auf Basis des vorhandenen Hygienekonzepts steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts im Wege, das bestätigten die Fachleute des Gesundheitsamts der Schulleitung.