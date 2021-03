Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. "Mit über 5000 Pflanzen- und Tierarten sind die Streuobstwiesen einer der artenreichsten Lebensräume in Europa", erklärt Herbert Geitner aus Bad Schönborn, Vorsitzender des Landesverbandes der deutschen Vogelfreunde.

"Dabei nimmt gerade die Vogelwelt eine herausragende Rolle ein, zumal zahlreiche vom Aussterben bedrohte Arten wie Wendehals, Rotkopfwürger, Grau- oder Grünspecht und Steinkauz unsere heimischen Wiesen als wertvolle Zufluchtsstätten und Überlebensräume aufsuchen", informiert Geitner weiter.

Baden-Württemberg sei das Bundesland mit den bedeutendsten Streuobstbeständen – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Der Verein der Vogel- und Naturfreunde Bad Mingolsheim mit seinem engagierten Vorsitzenden Bertold Stahl hat sich schon bei der Vereinsgründung vor über 50 Jahren für den Erhalt der Streuobstwiesen eingesetzt. So haben die Vogel- und Naturfreunde mehrere Hektar Land gekauft und weitere Flächen gepachtet, die nach ökologischen Grundsätzen gepflegt werden.

Bereits im Vorjahr konnte die Vereinsspitze eine erfreuliche Tatsache vermelden: Der Wiedehopf, ein lange nicht gesehener Gast, ist wieder da. Das letzte Exemplar hatte Herbert Geitner vor nicht weniger als 60 Jahren im Rahmen der vereinseigenen Vogelschau gesehen und selbst der 88-jährige Karl Rösch konnte es kaum fassen, als er den kleinen gefiederten Gesellen erstmals in seinem langen Leben in natura sah.

Vorausgegangen waren Anrufe von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die auf den Wiesengebieten zwischen Bad Schönborn und Kronau einen "amselgroßen Vogel mit auffälligem schwarz-weißen Federkleid mit gelben Einschlüssen und Federhaube auf dem Kopf" gesehen hatten. Auch der charakteristische weithin hörbare Ruf "hup,hup,hup", der tatsächlich an eine Autohupe erinnert, war zu vernehmen. Fleißige Tierfreunde brachten in kurzer Zeit selbst angefertigte Wiedehopf-Nistkästen an den Bäumen an, nachdem man zuvor einen alten ausgehöhlten Obstbaum als Brutstätte und Jungenaufzucht ausgemacht hatte.

Schulkinder und (ehemalige) Lehrkräfte der Franz-Josef-Mone-Schule in Bad Schönborn haben selbst Nistkästen für den Wiedehopf gebaut. Foto: Lorenz Haut/BNA Hambrücken

Da der Wiedehopf gerne solche Nisthilfen nutzt, hat man in Bad Schönborn sogleich ein Projekt ins Leben gerufen. So hat Gerhard Bender zusammen mit Lehrkräften und Schulkindern ebenfalls Nistkästen zur Wiederansiedlung des Wiedehopfs gefertigt. Bender ist der ehemalige Rektor der ortsansässigen Franz-Josef-Mone-Schule und Initiator der umweltpädagogischen Einrichtung "Wachhaus im Grünen". Die gemeinsam gebauten Nisthilfen sollen in den nächsten Tagen an geeigneten Stellen auf den umliegenden Streuobstwiesen angebracht werden. Außerdem soll das Projekt bei der diesjährigen Landesgartenschau in Eppingen (7. Mai bis 12. September) vorgestellt werden.

"Der Wiedehopf stand durch unterschiedliche Ursachen in ganz Deutschland am Rande der Ausrottung und ist im Rote-Liste-Zentrum des Bundesamtes für Naturschutz als gefährdet aufgeführt", erläutert Herbert Geitner. Trotzdem zähle er zu den bekanntesten heimischen Vogelarten. Dies sei sicher auch der Tatsache geschuldet, dass in einem Vers des deutschen Volks- und Kinderliedes "Die Vogelhochzeit" auch dieses schöne Tier besungen wird. Dort heißt es: "Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut den Blumentopf." Durch seine schmetterlingsartige Flugweise, seine kontrastreiche Gefiederfärbung, den langen gebogenen Schnabel und seine bei Erregung fächerförmig aufgerichtete Federhaube ist er Geitner zufolge eine sehr auffällige Erscheinung.

"Mit seinem gebogenen Schnabel sucht der Wiedehopf durch Stochern im Boden, gerne auf kurzrasigen Flächen, zum Beispiel nach Engerlingen, Maulwurfsgrillen, Würmern und Larven", teilt der Vorsitzende des Landesverbandes mit. Bevorzugt nutze der Vogel bei der Futterbeschaffung auch magere Wiesen, Weinberggelände oder naturbelassene Feldwege. In der Regel bestehe das Gelege eines Wiedehopfs aus fünf bis sieben Eiern, aber es können auch bis zu neun sein.

"Bei der aktuellen Wiederbesiedlung zeigt sich deutlich, wie wichtig und ökologisch wertvoll Pflege und Erhalt der Streuobstwiesen und vor allem der alten Obstbäume ist", resümiert Herbert Geitner. Dabei leiste auch der "Arbeitskreis Heimat, Natur und Umwelt Bad Schönborn" mit seinem Vorsitzenden Erwin Holzer beispielhafte Arbeit. "Die Streuobstwiesen sind nicht nur existenzieller Lebensraum für seltene Vogel- und Insektenarten, sondern auch landschaftsprägend", so die Einschätzung aus Bad Schönborn.