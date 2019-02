Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Klaus Detlev Huge (SPD) bleibt auch die nächsten acht Jahre Bürgermeister der Bädergemeinde Bad Schönborn. Der 56-jährige Amtsinhaber (Wahlkampfmotto: "Gut für Bad Schönborn") kam im notwendig gewordenen zweiten Wahlgang am Sonntag auf 2962 Stimmen (52,43 Prozent) und verwies die von der CDU und den Freien Wählern unterstützte Herausforderin Sybille Klett (Motto: "Gemeinsam für den Wechsel") letztlich doch relativ deutlich in die Schranken. Die 51-jährige Politologin aus Stuttgart, die seit Jahresbeginn eine Ferienwohnung im Ort bezogen hatte, kam auf 2675 Stimmen (47,35 Prozent), gratulierte Huge zum Wahlsieg und zeigte sich ein wenig enttäuscht. "Die Bürger haben entschieden. Das nehme ich an."

Wie die RNZ berichtete, hatte keiner der vier angetretenen Kandidaten beim ersten Wahlgang am 3. Februar die absolute Mehrheit erhalten, sodass eine Neuwahl entscheiden musste. Sie wurde zum Zweikampf, denn sowohl Christian Kerti als auch Holger Seufert hatten zurückgezogen. Als am Sonntagabend die Wahllokale geschlossen hatten und sich viele Einwohner auf den Weg ins Rathaus machten, herrschte im Sitzungssaal greifbare Spannung. Als gegen 18.30 Uhr fünf von zehn Wahlkreisen ausgezählt und auf der Leinwand angezeigt wurden, kam erstmals Beifall auf. Huge hatte zur "Halbzeit" relativ deutlich vorne gelegen.

Um 18.45 Uhr stand das Ergebnis fest und ein strahlender alter und neuer Bürgermeister kam mit Ehefrau Anita unter großem Applaus in den voll besetzten Sitzungssaal. "Erleichterung und große Freude" verspüre er in diesem Augenblick. Viele positive Rückmeldungen habe es in den vergangenen Tagen gegeben. Klaus Detlev Huge bedankte sich mit herzlichen Worten bei seinen Wählerinnen und Wählern und den vielen Helfern, die ihn wochenlang unterstützt hatten. Jetzt wolle er seine Arbeit zum Wohl der Gemeinde auch in den kommenden acht Jahren fortsetzen.

Östringens Bürgermeister Felix Geider ("Als Kollege fiebert man stets mit") sprach im Namen seiner in großer Zahl angetretenen Kollegen aus den Nachbargemeinden und gratulierte zur Wiederwahl. Angesichts des heiß geführten Wahlkampfes sei der alte und neue Rathauschef jetzt als Brückenbauer gefragt. Dies gelte insbesondere - und hier kam lautstarker Beifall im Auditorium auf - für den Gemeinderat Bad Schönborns.

Auch Landtagsabgeordneter Ulli Hockenberger (CDU) aus Bruchsal gratulierte und wünschte "Glück und Erfolg". Ebenso der in der Kurgemeinde wohnende frühere Innenminister Heribert Rech. Noch am Abend wurde in der Nähe der Michael-Ende-Schule von der Feuerwehr der Bürgermeisterbaum gestellt und die Wahlparty in der Schönbornhalle nahm ihren Anfang.

Bernhardt Stelz, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, hatte zuvor das offizielle Ergebnis verkündet. 10.095 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen worden. Etwas mehr als die Hälfte, nämlich 56,39 Prozent, hatten per Briefwahl oder Urnengang votiert. Beobachter hatten eine größere Beteiligung erwartet. Der Wahlkampf hatte in den vergangenen zwei Wochen nochmals Fahrt aufgenommen und Dimensionen erreicht, die man zuvor in dieser Form nicht kannte. Respekt und Anstand blieben auf der Strecke. Vor allem hatten unsachliche Parteischarmützel für Gesprächs- und Zündstoff in der Kurgemeinde gesorgt.

Während die angetretenen Kandidaten ausdrücklich die Fairness untereinander lobten, tobte im Hintergrund und in den Sozialen Medien der heftige Meinungskampf. Eine Leserbriefschreiberin mahnte: "Dieser Wettstreit darf durchaus engagiert und voller Leidenschaft geführt werden. Er muss jedoch zwingend ohne Diffamierung, Hetze und Lügen auskommen." Persönliche Angriffe, anonyme Briefe unter der Gürtellinie und diffamierende Fotos seien jedoch von jedem aufrechten Demokraten abzulehnen. Ein anderer User in den Sozialen Medien erboste sich: "Ist das die viel gepriesene Kultur des Abendlandes, auf die wir so stolz sein wollen?"

Jetzt heißt es in Bad Schönborn, Gräben - und davon gibt es einige - zuzuschütten, denn die politische Kultur in der Doppelgemeinde hat doch sehr gelitten. Die Kluft zwischen Langenbrücken und Mingolsheim, so ein Bürger, sei aktuell noch größer geworden. Gemeinderat und Bürgermeister sind gefragt wie selten zuvor.