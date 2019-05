Mühlhausen. (pol/jubu/rl) Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ereignete sich zwischen Mühlhausen und Angelbachtal ein schwerer Verkehrsunfall. Entgegen der Erstmeldung war ein Opel-Kleintransporter auf der Bundesstraße von Mühlhausen in Richtung Sinsheim unterwegs. Nach einem Überholmanöver kam er beim Wiedereinscheren ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Tiguan.

Die beiden Insassen im Transporter wurden schwer verletzt, ebenso der VW-Fahrer. Rettungskräfte und Feuerwehren aus Angelbachtal, Mühlhausen und Sinsheim waren im Einsatz und bargen die Unfallbeteiligten. Zwei Rettungshubschrauber flogen die Verletzten in Spezialkliniken. Ein Verletzter wurde per Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesstraße war zwischen Tairnbach/Mühlhausen und Eichtersheim drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Tairnbach ausgeleitet. Die Sperrung wurde gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben.

Update: 22 Uhr, Mittwoch, 15. Mai 2019