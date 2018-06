Walldorf. (pol/mare) Am Freitag ist ein Lastwagen-Fahrer bei einem Unfall am Walldorfer Kreuz verstorben. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines Sattelzuges fuhr gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn A6 aus Richtung Sinsheim kommend und wollte am Autobahnkreuz Walldorf auf die A5 in Richtung Basel auffahren. In der Auffahrt kam er von der Fahrbahn ab.

Der Lastwagen-Fahrer wurde eingeklemmt, musste von der Feuerwehr geborgen werden und erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Ersten Informationen zufolge waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Derzeit ist Auffahrt zur A5 gesperrt. Die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen sind noch im Gange.

Update: 8. Juni 2018, 12.33 Uhr