Waghäusel. (of) "Es war toll und ein Versuch wert, hat auch Spaß gemacht, doch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten letztlich nicht weiter haltbar", so Jürgen Vogel von der Waghäuseler Veranstaltungsagentur "In Petto".

Die Rede ist vom Open-Air-Event "Auto, Kino & Bühne", das der im Vorjahr bestens angenommenen und im Mai 2020 der Coronakrise zum Opfer gefallenen Veranstaltung "Zucker, Wag & Häusel" im Garten der Eremitage Waghäusel fast nahtlos folgte. Vogel war im Juni mit der Idee gestartet, durch ein "Kulturprogramm Autokino" Künstlern und Publikum in diesen schwierigen Zeiten mit Unterhaltung und Auftrittsmöglichkeiten beizustehen. Konzerte mit lokalen Bands, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater sorgten in der Folge für Kurzweil, doch die Publikumsresonanz hielt sich in Grenzen.

"Wenn es optimal gelaufen wäre, hätten wir gerne noch bis weit in den August hinein weitergemacht", so Vogel gegenüber der RNZ, doch jetzt ist Ende Juli "Schluss mit lustig". Heute, Donnerstag, nutzt das Bruchsaler Gymnasium St. Paulusheim sowohl Festwiese als auch Bühne für die Übergabe der Abiturzeugnisse. "Wir hatten zuvor schon mal eine solche Möglichkeit angeboten und Schulleiter Markus Zepp hatte bei uns angefragt", eröffnet Vogel. Zusammen mit Schülern und Lehrkräften habe man ein schlüssiges Konzept entwickelt. "Sogar das SWR-Fernsehen wird kommen und in der Landesschau berichten", freut sich der Veranstalter. Am 31. Juli fällt dann der letzte Vorhang, wenn die Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal mit Schulleiter Hans-Peter Kußmann und sogar 180 Abschlussschülerinnen und -schülern nach Waghäusel kommt.

Unter dem Strich habe man jedoch mit dem Angebot die Zielvorgabe deutlich verfehlt. Beim Veranstalter steht ein dickes Minus – dabei hätte er gern weiter gemacht. Man habe bei den Auftritten mit den Liveacts von Oropax, Suchtpotenzial, der Zap-Gang oder dem Elvis-Presley-Double Eric Prinzinger auch Autos aus Stuttgart, Darmstadt oder Frankfurt gesehen, nicht jedoch aus der unmittelbaren Umgebung.

"Das war schon einigermaßen verblüffend", wundert sich Vogel. Ihm sei auch wichtig, das Areal mit der wunderschönen Eremitage in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dies sei, nicht zuletzt durch die Medien, auch gut gelungen. Die Unterhaltungsbranche leidet dennoch: "Diese geht langsam aber sicher kaputt. Existenzen sind bedroht, es herrscht Alarmstufe Rot", bedauert Vogel, dem stets wichtig war und ist, dass die auftretenden Künstler auch angemessen entlohnt werden, denn "Wertigkeit wird auch an Geld gemessen".

Abschließend betont Jürgen Vogel, dass die Tickets für das verschobene Festival "Zucker, Wag & Häusel", das vom 12. Mai bis 16. Mai 2021 an gleicher Stelle über die Bühne geht, auch im nächsten Jahr ihre Gültigkeit behalten. Er sei glücklich über jeden, der sich mit der Branche solidarisiert.

Mehr Infos gibt es auch unter www.z-w-h.de