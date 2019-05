Wiesloch. (hds) Noch bis zum 24. Mai ist die Ausstellung "Frieden ist möglich - auch in Palästina" im Foyer des Rathauses zu sehen (während der Öffnungszeiten). Bei der Eröffnung betonte Günter Schroth, der Vorsitzende des Vereins "Bildung und Begegnung Palästina", seit Jahrzehnten seien die Menschen in Israel und Palästina die Leidtragenden des Konflikts, auch bedingt durch die Tatsache, dass die Uno zwei souveräne Staaten in der dortigen Region nicht habe durchsetzen können. "Aber es liegt auch an den jeweiligen Regierungen, die den Ausgleich und den Frieden teils nicht wollen oder nicht umsetzen können." Und doch bestehe die Hoffnung auf eine Lösung, auch wenn viele daran nicht mehr glauben würden.

Bürgermeister Ludwig Sauer bedankte sich bei der Vernissage bei Schroth und dem Verein für das Engagement und dafür, dass sie die Ausstellung ermöglicht hätten. "Normalität in Europa ist jetzt ein positiver Standard und so bleibt zu hoffen, dass dies auch in der Region Israel und Palästina umgesetzt werden kann." Mit der Ausstellung werde aufgeklärt und auf die Schwierigkeiten hingewiesen, aber auch eine mögliche Zukunft skizziert.

Die Initiatorin der Ausstellung, Elisabeth Gollwitzer aus Nürnberg, beschrieb die Themenblöcke auf den insgesamt 16 Schaubildern. "Ich bin durch ein Referat einer palästinensischen Professorin auf die Situation aufmerksam geworden, habe mich danach intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch Studienreisen nach Israel und Palästina unternommen", berichtete sie.

Aufgezeigt werden die Anfänge der zionistischen Besiedelung, die Vorbereitungen für eine "jüdische Heimstatt" bis hin zur Gründung des Staates Israel. Weitere Schwerpunkte sind die Strategien zur "schleichenden Vertreibung", die Abriegelung von Gaza und die militärische Gewalt in den besetzten Gebieten. Aber auch die "Theologie der Hoffnung" wird dargestellt, der gewaltfreie Widerstand als probates Mittel erwähnt und an Aktionen weltweit erinnert. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von Maitreyi Hundekari von der Musikschule Südliche Bergstraße auf der Gitarre.

Zur Ausstellung selbst gibt es ein informatives Begleitprogramm. So kommt am Dienstag, 21. Mai, Dr. Khouloud Daibes, die Botschafterin Palästinas, zu einem Vortrag nach Wiesloch. Sie spricht zum Thema "Die Palästinensische Mission in Berlin - Erwartungen und Hoffnungen an die deutsche Regierung und Zivilgesellschaft". Beginn ist um 20 Uhr im Kulturhaus. Am Nachmittag bereits stehen ein Empfang durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann und der Eintrag in das goldene Buch der Stadt auf dem Programm.

Am Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr, referiert im Alten Rathaus der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, über die Position der Bundesregierung zum Palästina-Konflikt.

Für die Ausstellung selbst können nach Absprache gesonderte Führungen für Schulklassen und interessierte Gruppen arrangiert werden. Kontakt über Günter Schroth, Telefon 0 62 22/5 02 14.