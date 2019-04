Walldorf. (zlb) Im Garten, auf der Bank beim Liebesbrunnen, sind Braut und Bräutigam in trauter Zweisamkeit vereint. Ein unbekannter Künstler hat diese Idylle auf dem Deckel eines "Minnekästchens" festgehalten. In "Wismut-Malerei", einer Technik, die dem Bild einen metallischen Schimmer verleiht und es dauerhaft vor dem Verblassen schützt. Das Holzkästchen gehört zu den kostbarsten Exponaten, die zurzeit in der Sonderausstellung "Vivat, mein Schatz - Liebesgaben, Mitgift, Aussteuer aus fünf Jahrhunderten" im Museum im Astorhaus zu sehen sind. Es trägt die Jahreszahl 1556 und ist von ausgesuchter Schönheit, die auch heute noch den Betrachter anzieht.

Der Schwetzinger Sammler Rudi Frodl hat es, zusammen mit 15 weiteren Objekten, der "Vereinigung Walldorfer Heimatfreunde" für ihre Ausstellung zur Verfügung gestellt. "Die übrigen Gegenstände stammen zum Großteil von unseren eigenen Mitgliedern", sagte der Vorsitzende Klaus Engwicht in seiner Begrüßung zur Vernissage am vergangenen Sonntag. In der Tat ist es erstaunlich, was alles zum Vorschein kam, als die Walldorfer auf Speichern, in Schränken, Kisten und Truhen nach Liebesgaben von der Braut an den Bräutigam und umgekehrt, nach Aussteuer, bemalten Gefäßen, Brautschmuck, Bildern und Möbeln suchten.

Der Rundgang durch die Ausstellung beginnt mit einer kurzweiligen Dokumentation der Geschichte von Ehe und Hochzeitsbrauchtum vom Frühmittelalter bis in unsere Zeit. Breiten Raum nehmen die vielen Gegenstände ein, die als Erinnerung an den Hochzeitstag gedacht waren. Hier nur wenige Beispiele: Myrthenkranz und Brautschmuck, gerahmt und hinter Glas, ein Band für die Taschenuhr, geflochten aus dem Haar der Liebsten, sowie schön bemalte Gläser und kleine Flaschen mit Sprüchen. Darunter findet sich auch die Flasche für Hochprozentiges aus dem Jahr 1725 mit der Aufschrift: "Vivat, mein Schatz!", die der Ausstellung den Namen gegeben hat. Das wohl spektakulärste Stück ist ein Schnapsfässchen aus Steingut und Zinn, das um das Jahr 1580 einem Brautpaar als Mitgift überreicht wurde: Die beiden sollten zur Hochzeit und zu anderen Festtagen immer einen guten Tropfen ausschenken können.

Von ausgesuchter Schönheit: Minnekästchen von 1556. Foto: Pfeifer

Eine Sonderstellung nehmen in der Schau die hölzernen "Brautstühle" ein. Als eines der ersten Möbel im neuen Hausstand sollten sie symbolisieren, dass die junge Ehefrau hier nun rechtmäßig "Sitz" genommen hatte. Von diesem Brauch stammt vermutlich auch die Redensart: "Jemandem den Stuhl vor die Tür setzen." Die Rückenteile der Brautstühle sind kunstvoll geschnitzt und zeigen das Symbol miteinander verschlungener Herzen und oft auch den Namen der Braut.

Eine Reihe historischer Hochzeitsfotos dokumentieren eindrucksvoll, wie sich die Festkleidung des Brautpaars im Lauf der Jahrzehnte gewandelt hat. Während die Braut heute gewöhnlich in Weiß, schulterfrei und tief dekolletiert zum Altar schreitet, trug sie früher feierliches Schwarz, hochgeschlossen und mit weißem Schleier. Erst in den Zwanzigerjahren setzte sich langsam das weiße Brautkleid durch. Zur Ausstattung des Bräutigams gehörten der schwarze Gehrock, ein Paar Handschuhe und ein Zylinder.

Besucher der aktuellen Sonderausstellung des Museums im Astorhaus können auch einen Blick in das dem Ausstellungsraum benachbarte Trauzimmer der Stadt Walldorf werfen. "Ein glücklicher Zufall", meinte dazu Klaus Engwicht. Zu den vielen Zeichen der Wertschätzung und Zuneigung, die früher den Brautleuten anlässlich ihrer Hochzeit zuteilwurden, gab er zu bedenken: "Heute schenken sich Brautleute zur Hochzeit eine Reise in die Karibik. Wenn die vorbei ist, ist sie vorbei. Erinnerungsgaben, wie sie früher üblich waren, können Jahrhunderte überdauern."

Info: Wer sich davon in dieser sehenswerten Schau überzeugen will, hat dazu Gelegenheit an allen Sonntagen bis zum 23. Juni. Die Öffnungszeiten: 15 bis 18 Uhr.