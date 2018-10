Rauenberg/Dielheim. (rnz) Zwei Baumaßnahmen des Autobahnbetreibers ViA6West sorgen für kurzfristige Straßensperrungen in der Region. So muss die Kreisstraße K4170 zwischen Rauenberg und Dielheim im Bereich der Autobahnbrücke von Samstag, 6. Oktober, 22 Uhr, bis Sonntag, 7. Oktober, 6 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden. Hier wird laut ViA6West ein Kran für Arbeiten am Regenrückhaltebecken aufgestellt.

Die Umleitungsstrecken führen über Wiesloch beziehungsweise die K4271 zwischen Balzfeld und Tairnbach. Nicht zu empfehlen ist der Weg von Dielheim über die K4171 nach Mühlhausen: Dort ist wegen der Kerwe die Dielheimer Straße (K4171) ebenso voll gesperrt wie die Obere Mühlstraße bis zur Einmündung Bahnhofstraße.

Außerdem kommt es zu einer zweitägigen Sperrung der Kreisstraße K4176 zwischen Eschelbach und Hoffenheim. Aufgrund des Einbaus eines Tragegerüsts im Rahmen des A6-Ausbaus muss die Straße von heute, Freitag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 7. Oktober, 24 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Auch hier sind laut ViA6West die Umleitungsstrecken ausgeschildert.