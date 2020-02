Walldorf. (kvs) "Das war die Entscheidung meiner Mutter." Spontan und ohne zu zögern sprudelt diese Antwort, wenn Vivien I. aus dem Hause Langner nach ihren Anfängen bei der Karnevalsgesellschaft Astoria Störche gefragt wird. Schon sehr früh habe sie bei den Storchenküken als "Heidi" mittanzen dürfen, erzählt die heute 23-Jährige.

Diesen Kinderschuhen ist sie längst entwachsen und hat keinen Tag die Entscheidung ihrer Mutter bereut. Im Gegenteil, sie ist mit Begeisterung und viel Spaß die amtierende Prinzessin im Jubiläumsjahr der Astorstadt.

Bemerkenswert dabei ist, dass ihre gesamte Familie eigentlich "gar nichts mit Fastnacht am Hut hat". Ihre Eltern seien, so erzählt sie, sehr offene und durchaus auch lustige Menschen, aber Faschingsfeiern seien nicht ihr Ding. Um so mehr freut sich die waschechte Walldorferin über die Unterstützung, die sie zu jeder Zeit in ihrem Elternhaus erfahren hat.

"Ich habe mich in diese Rolle reinfallen lassen und einfach nur gedacht: Das passt, das mache ich." Wenn die ausgebildete Erzieherin mit einem Lächeln über ihre Regentschaft erzählt, ist von der Aufregung und Unsicherheit vor ihrer Inthronisation nichts mehr zu merken. Dieser Auftritt in der Astoria-Halle sei, so sagt sie, ein Moment der ihr intensiv in Erinnerung ist.

Von ihrer Aufgabe als Lieblichkeit hat ihr Freund erst zwei Wochen vor der Ernennung erfahren, berichtet sie verschmitzt lächelnd. Er sei sehr überrascht gewesen, habe ihr aber immer den Rücken gestärkt und sogar dank seiner handwerklichen Fähigkeiten für ein neues Prinzessinnenszepter gesorgt.

Beim bevorstehenden Kampagnenhöhepunkt, der großen Prunksitzung am Samstag, 15. Februar, wartet auf das Publikum nicht nur dieses neue Accessoire, sondern auch ein buntes und unterhaltsames Programm. Die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen auf Hochtouren. Der KG Astoria Störche ist es gelungen, auch in diesem Jahr die Crème de la Crème der Kurpfälzer Fastnacht für ihr Bühnenprogramm zu verpflichten.

Die Garden und Showtanzformationen werden mit ihren neuen Tänzen dem Abend einen ganz besonderen Glanz verleihen. Für Vivien I. heißt es aber schweren Herzens zuschauen. Denn, auch wenn sie schon seit acht Jahren in der Storchengarde und der Storchengarde-Showtanz mitwirkt, muss die amtierende Lieblichkeit traditionell an diesem Abend auf das Mittanzen verzichten.

Traditionen sind eben auch so eine Sache. Dass der Elferrat die Prinzessin umsorgt und fürsorglich begleitet, gehört zu den klassischen Aufgaben der Herren. Ganz nebenbei erwähnt ist Walldorf die letzte Instanz im Kurpfälzischen Narrenring, in der noch ein rein männlicher Elferrat das Sagen hat. Und Vivien ist sichtlich von den Ratsmitgliedern begeistert: "Die machen alles für mich – ohne einen Mucks." Nach der Kampagne wird sie sich da wohl wieder umgewöhnen müssen, stellt sie bedauernd fest.

In der Tat ist die entspanntere Zeit der Regentschaft schon in Reichweite. Nach einem vollgepackten November, vielen Ordensfesten und der heißen Phase bis zur Prunksitzung, folgen dicht getaktet der Kindermaskenball, Termine in den Kindergärten und im Altenstift. Zum ersten Mal wird es auch einen Kinderfaschingsumzug in Walldorf geben. Da warten noch eine ganze Menge Erlebnisse, bevor es nach Heringsessen und Schlüsselrückgabe im Rathaus wieder ruhiger wird.

"Es geht alles so schnell vorbei", stellt Vivien I. mit ehrlichem Bedauern fest. Schon jetzt resümiert die 62. Lieblichkeit, dass die vielen neuen Bekannt- und Freundschaften gerade mit den "Mädels aus dem Narrenring" ihr das Wichtigste sind, was sie aus der Kampagne mitnimmt. "Es ist so, als würden wir uns alle schon lange kennen."

Info: Prunksitzung der KG Astoria Störche am Samstag, 15. Februar, 19.33 Uhr, in der Astoria-Halle in Walldorf. Saalöffnung um 18.30 Uhr.