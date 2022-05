Malsch. (tt) Zähneknirschend genehmigte der Malscher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Nachtragsangebot für den Abriss eines Wohnhauses in der Letzenbergstraße: Noch einmal die Hälfte der ursprünglich genehmigten Summe von 63.319,42 Euro muss die Gemeinde für die Freilegung des 524 Quadratmeter großen Anwesens bezahlen. Die Zusatzkosten entstanden durch das Entsorgen von zusätzlichen Fundamenten, das Entfernen der Hoffläche sowie die fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen.

"Es ist unglaublich, was dort verbuddelt wurde", sagte Bürgermeisterin Sibylle Würfel im Gemeinderat. So habe die Fachfirma beim Abriss des Hofes einen teilweise dreilagigen Aufbau aus Pflaster, Asphalt und Betonplatten entdeckt. Im Jahr 2019 hatte die Gemeinde das Grundstück erworben. Im April 2021 wurde festgestellt, dass Einsturzgefahr bestand. Noch im September genehmigte dann der Gemeinderat den Abbruch des Hauses. Die beauftragte Fachfirma aus dem hessischen Viernheim hat nun ein Nachtragsangebot in Höhe von 31.080,78 Euro für die Zusatzarbeiten vorgelegt.

"Es ist unbegreiflich, was dort vergaben war", sagte auch Hauptamtsleiter Frank Herrmann und reichte den Gemeinderäten die Fotodokumentation der Abrissfirma. Teilweise habe man mehrere Schichten von Fundamenten gefunden. "Die Gebäudesubstanz war so ineinander verbacken, dass die Restfundamente stehen bleiben mussten, um die Nachbargebäude zu sichern", berichtete Herrmann. Die Firma habe zudem per Hand die in den Mauern des Gebäudes verbauten, asbesthaltigen Baustoffe entfernen müssen, was zu hohen Kosten geführt habe.

"Ich habe 2019 vor dem Kauf des Hauses gewarnt, denn das hat man schon von außen gesehen", erklärte Arved Oestringer (FDP). Bis aus dem Grundstück ein positiver Mehrwert entstehe, dauere es nun sehr lange. "Manchmal sollte man auf andere hören, nicht nur auf die Experten", sagte Oestringer zu seinen Kollegen. "Das war ein sehr, sehr teures Grundstück", erklärte Uwe Schnieders (CDU) und erinnerte daran, dass die Gemeinde es zunächst als Unterkunft für Migranten nutzen wollte.

Zum Kauf habe es keine Alternative gegeben, betonte dagegen Konrad Fleckenstein (Freie Wähler): "Die Gemeinde muss zugreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das war eine stadtentwicklungspolitische Entscheidung", so Fleckenstein. Als "sehr ärgerlich" bezeichnete Claus Stegmaier (Grüne) die hohen Kosten. Die Gemeinde habe nun aber gute Möglichkeiten, an dieser Stelle städtebaulich etwas zu machen. Und Sibylle Würfel sagte: "Ich bin froh, dass der Dreck dort entfernt wurde."