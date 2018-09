Vor dieser Eisdiele in Wiesloch kam es am 8. September zur Massenschlägerei. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Heidelberg. (cab/lsw) Die Angreifer auf eine vorwiegend von türkischstämmigen Gästen besuchte Eisdiele in Wiesloch sollen den Hitler-Gruß gezeigt und "Heil Hitler!" gerufen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Mittwoch mit. Drei der Verdächtigen gehören laut der bisherigen Ermittlungen der rechten Szene an.

Die Polizei ermittelt insgesamt gegen sechs Männer aus Mühlhausen, Angelbachtal, Sinsheim und Graben-Neudorf, darunter ist auch ein Tarifangestellter der Polizei. Die Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts auf Volksverhetzung dauerten an, Zeugen würden befragt. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Hans-Jürgen Kirstein, sagte: "Das ist unerträglich." Wenn sich der Verdacht erhärte, müsse der Angestellte entlassen werden. Sonst werde die Institution Polizei unglaubwürdig. Darin ist er sich einig mit dem Inspekteur der Polizei, Detlef Werner.

Unterdessen kritisierte die Antifaschistische Initiative Heidelberg (AIHD) am Mittwoch die "zurückhaltende" Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in diesem Fall. So sei bislang kein Wort darüber verloren worden, dass es sich zum Teil um Tatbeteiligte gehandelt habe, die einschlägig bekannt seien. Drei der Angreifer, so die AIHD, würden seit Jahren der neonazistischen Szene im Kraichgau angehören. Clara Grube, Sprecherin der AIHD, forderte zudem eine lückenlose Aufklärung der mutmaßlichen Beteiligung eines Tarifangestellten der Polizei. Grube fragte, ob der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz Zugang zu "sensiblen Daten" gehabt habe und ob er als Rechtsextremer bereits bekannt gewesen sei. Auf Anfrage der RNZ verwies ein Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums am Mittwoch erneut auf die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten und gab keine weiteren Auskünfte.

Der Mannheimer Polizeisprecher, David Faulhaber, räumte am Mittwoch in seiner schriftlichen Antwort auf eine RNZ-Nachfrage ein, dass einer der Tatverdächtigen "mit politisch motivierten Straftaten zurückliegend polizeilich in Erscheinung getreten" sei: "Dieser sowie zwei weitere Tatverdächtige sind nach kriminalpolizeilichen Erkenntnissen der rechten Szene zuzuordnen", so Faulhaber.

Bei dem Vorfall am Abend des 8. September waren fünf Besucher des Eiscafés leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der 30 Jahre alte Mitarbeiter der Polizei wurde nach Angaben des Ministeriums vom Dienstag freigestellt und von allen Aufgaben entbunden.

Im Internet kursiert auch ein Video, das die Schlägerei zeigt. Es wurde von einem Augenzeugen offenbar aus einem Fenster im Stockwerk über der Eisdiele gefilmt. Von oben zu sehen sind Handgemenge und Männer, die mit Stühlen nach anderen schlagen. Auch zwei Streifenwagen der Polizei kommen gegen Ende des Videos ins Bild sowie Polizisten, die den flüchtenden Angreifern folgen. Die Videoaufnahmen des Tatgeschehens, so Faulhaber, seien neben den Vernehmungen von Zeugen und Geschädigten Gegenstand der Ermittlungen. 20 Polizeibeamte untersuchen den Fall in der unmittelbar nach der Tat eingerichteten Ermittlungsgruppe "Marktbrunnen". Es seien bereits 50 Vernehmungen vorgenommen worden, hieß es vonseiten der Polizei. Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen seien Beweismittel sichergestellt worden.

Inzwischen hat auch die Türkische Gemeinde Baden-Württemberg den Übergriff von Wiesloch verurteilt. "So etwas darf nicht passieren", sagte deren Sprecher, Werner Schulz.