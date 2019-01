Für sie ist Musik die "schönste Nebensache der Welt": Die Band "Amber Hill" präsentierte jetzt in Walldorf ihre neue CD "Unintended Ways". Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Sie sind in Aufbruchstimmung. Ihre sphärisch geprägten, authentischen und poetischen Songs sowie die einprägsamen Refrains und Gesangslinien haben Ohrwurmcharakter. Keine Frage: Die fünfköpfige Formation "Amber Hill" aus der Rhein-Neckar-Region hat sich seit ihrem Debüt-Album "My Amber Hills" aus dem Jahre 2015 weiterentwickelt und zeigte bei der CD-Release-Party zum neuen Album "Unintended Ways", die am Wochenende in lauschiger Atmosphäre im Walldorfer "Café Art" vor zahlreichem Publikum über die Bühne ging, was in ihr steckt.

"Für unsere aktuelle Platte haben wir uns sehr viel Zeit gelassen. Die Stücke sind nach und nach in den vergangenen zwei, drei Jahren entstanden", hatte Singer/Songwriter, Gitarrist und Zweitstimme Heiner Weisbrod im Vorfeld bekundet. Eine gute Wahl. Durch die bezaubernde, verführerische Goldstimme von Frontsängerin Julia Dörr entfalten Perlen wie der Titelsong "Unintended Ways", "Guilty", "A Man Is Just A Man" oder "Up To The Stars" sowohl auf dem Album als auch beim umjubelten Livekonzert eine zeitlose Schönheit, die von einer bestens harmonierenden, kreativen Gruppe zu einem harmonischen Ganzen verwebt wird.

Nach den ersten Stücken und spätestens bei "Man Must Dance" löst sich die Anspannung, die Band spielt befreit auf und die Pferde werden von der Leine gelassen. Nach vielen, schweißtreibenden Probeabenden erblickt das neue "Baby" endlich das Licht der Welt. Neben den beiden erwähnten Bandmitgliedern gehören seit Anbeginn zum Line up die phänomenale Karla Beyer an der Violine sowie Lennard Herlyn am Kontrabass und Drummer Niko Heineken, die durch exzellentes Spiel das groovende Fundament bilden und den Rhythmus vorgeben. "Ein Album sollte man mit einer gewissen Leichtigkeit angehen. Es sollte vor allen Dingen Spaß machen", hatte die Band zuvor verlauten lassen.

Man darf festhalten: Absolut gelungen, wobei auch das moderne Cover-Artwork der Horrenberger Künstlerin Ute Schmitt, die zusammen mit Julia Dörr für Illustration, Layout und Design verantwortlich zeichnet, ein echter Hingucker ist. Neben den neu komponierten Songs erfreute sich die nicht mit Applaus sparende Fanschar, darunter viele Freunde, Bekannte und Familienangehörige des Fünfers, an Stücken wie "Tumbleweed", "Invisible To Blue", "Valley" oder "Climate Change", die allesamt noch unveröffentlicht sind und beim Livekonzert ihren eigenen Charme entfalten. "Wir haben bereits einige Stücke für eine nächste Platte im Köcher", hieß es aus dem Bandlager.

Balladeske Songs wechseln sich ab mit klasse performten Uptempo-Nummern, aber auch Covers wie Paul Simons "50 Ways To Leave Your Lover", Ann Peebles’ "I Can’t Stand The Rain" oder "Another One Bites The Dust" von Queen erklingen in bislang nicht gehörten Versionen. Auch bei Adeles Hitsong "Skyfall", fast am Ende der 24 Songs und zwei Sets umfassenden Konzertreise, zeigt die stets lächelnde Frontfrau Julia, was für eine großartige Sängerin sie ist.

Die gelungene Mischung aus neuen Songs und Stücken aus dem Debüt-Silberling von "Amber Hill" machen den Reiz dieses Gigs aus. "Thief In The Night" punktet durch herrlichen, zweistimmigen Gesang, das kokette "I’m Sexy And I Know It" macht einfach nur Spaß und "Carve My Name In Stone" ist überraschend anders, einfühlsam und facetterreich.

Fazit: Die ambitionierten Akustik-Folk-Songs von "Amber Hill" atmen die frische Luft moderner Popstrukturen und weisen geschmeidige, melodiöse Linien auf. Eine Formation, die es schafft, sich immer wieder neu zu entdecken. Auf die weitere Karriere der jungen Künstler, die in Raubenberg und Heidelberg wohnen und das Musikmachen als "die schönste Nebensache der Welt" bezeichnen, darf man gespannt sein.