Artur J. Hofmann aus Waghäusel ist ein Kenner der regionalen Revolutionsgeschichte. Das Bild zeigt ihn an der Eremitage in Waghäusel vor dem Freiheitsdenkmal aus dem Jahr 1999. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Als die deutschen Hegemonialmächte Preußen und Österreich die Verfassung der Frankfurter Paulskirche ablehnten, brach im Sommer des Jahres 1849 die dritte Revolution (auch Badische Revolution) aus. Neu an diesem Aufstand war, dass fast die gesamte Badische Armee auf die Seite der aufständischen Revolutionäre wechselte, die von dem Befehlshaber und späteren US-General Franz Sigel und nach dessen Verwundung von General Ludwik Mieroslawski angeführt wurden. "Obwohl der Großteil des Offizierskorps weiterhin zum Großherzogtum hielt, konnten die Aufständischen auf die badische Artillerie, Kavallerie und Infanterie zurückgreifen und hatten etwa 45.000 Soldaten zur Verfügung", weiß Artur J. Hofmann.

Der 74-jährige, frühere Realschullehrer aus Waghäusel ist ein Kenner der regionalen Revolutionsgeschichte und gibt als Historiker bei den Führungen durch die Eremitage Waghäusel den Besuchern lebendigen Geschichtsunterricht. Die Eremitage in der Großen Kreisstadt Waghäusel - nahe der früheren Zuckersilos und des bekannten Klosters mit der Marienwallfahrtskirche - ist ein, durch Damian Hugo Philipp von Schönborn, den Fürstbischof von Speyer, ab 1724 errichtetes, barockes Jagd- und Lustschloss mit vier Kavaliers-Pavillons.

Nach der Renovierung einer Direktoren-Villa im Art-Deco-Stil, die später als Fremdenbau auch den "Zuckerbaronen" als Wohnsitz diente, soll noch in diesem Jahr ein wehrgeschichtliches Museum eingerichtet werden. "Dort wird dann auch ein preußisches Artillerie-Faschinenmesser Modell 1849, eine Leihgabe des Kirrlacher Heimatvereins, ausgestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich sein", eröffnet Hofmann.

Ein Relikt der Schlacht

Dieses Seitengewehr wurde vor 170 Jahren in die Bewaffnung der Artillerie-Truppen eingeführt und ist bis zur Jahrhundertwende im aktiven Dienst der preußischen Armee nachweisbar. "Neben dem Infanterie-Truppenstempel Nummer 28 findet man auch die Buchstaben FW für König Friedrich Wilhelm IV", informiert der Historiker, der sich "ziemlich sicher" ist, dass diese Waffe im Zusammenhang mit den Kampfhandlungen bei Waghäusel am 21. Juni 1849 steht.

An 45 in der Schlacht bei Waghäusel gefallene Revolutionssoldaten erinnert dieses Mahnmal in Neulußheim. Sie wurden auf dem dortigen Friedhof beigesetzt. Foto: Hans-Joachim Of

Dieses "Gefecht bei Waghäusel" (auch "Schlacht bei Waghäusel und Wiesental") fand am besagten Tag auf einem großen Freigelände und dort statt, wo bereits im Jahre 1837 eine der größten Zuckerfabriken im Land entstand. Es war eines der entscheidenden Gefechte während der badischen Revolution und endete nach anfänglichen Erfolgen der Revolutionsarmee mit deren ungeordneter Flucht.

Zuvor, und um den Aufstand in der Pfalz und Baden niederzuschlagen, hatte Preußen im Auftrag des Deutsche Bundes im Mai 1849 zwei improvisierte Armeekorps unter dem Oberkommando des Prinzen von Preußen aufgestellt. Nach Gefechten bei Homburg, Kirchheimboladen, Dürkheim und Ludwigshafen zogen sich die pfälzischen Revolutionstruppen Mitte Juni zurück und stießen zur aufständischen badischen Armee in der Neckargegend. Diese stand bei Mannheim und Heidelberg dem preußischen II. Korps unter Karl von Groeben und dem Bundeskorps unter Eduard von Peucker gegenüber.

Nachdem der preußische Befehlshaber Moritz von Hirschfeld mit seiner Truppe bei Germersheim den Rhein überquert hatte, näherte er sich Bruchsal, als die Hauptmacht der badischen Armee unter Ludwik Mierosławski die Vorhut seines linken Flügels angriff. Daraus entwickelte sich am 21. Juni das Gefecht bei Waghäusel. In einer Entscheidungsschlacht sollten die Preußen von den badischen Truppen zerschlagen werden. Zunächst sahen die badischen Revolutionstruppen in dem Gefecht auch wie der sichere Sieger aus. Es gelang ihnen, die preußischen Truppen, die sich in der Zuckerfabrik verschanzt hatten, aus Waghäusel zu vertreiben. Doch dann erschienen plötzlich preußische Verstärkungen. Statt anzugreifen, verließen badische Dragoner daraufhin in wilder Flucht das Schlachtfeld und steckten andere Einheiten an. "Innerhalb weniger Minuten war die Schlachtordnung in Auflösung begriffen, gerieten immer mehr Truppeneinheiten in den Sog der zurückflutenden Soldaten", heißt es im Katalog zu Landesausstellung über die Revolution aus dem Jahr 1998. Und der Revolutionshistoriker Veit Valentin schreibt. "Gegen Wiesloch und gegen Heidelberg strömen die Fliehenden."

Durch Verwechslungen und falsche Entscheidungen der Führung konnte die badische Revolutionsarmee, die durch Desertionen und Disziplinlosigkeit auf 20.000 Mann zusammengeschmolzen war und einer Übermacht von 60.000 Preußen gegenüberstand, Ende Juni 1849 keinen zusammenhängenden Widerstand mehr leisten. In Einzelgefechten zogen sich Reste in die Schweiz zurück. Die Festung Rastatt hielt noch weitere drei Wochen stand, ehe sie sich der preußischen Übermacht angesichts der hoffnungslosen Lage am 23. Juli 1849 ergab.

Wegbereiter der Demokratie

Heute erinnert ein im Jahre 1999 errichtetes Freiheitsdenkmal nahe der Eremitage an die "Schlacht von Waghäusel" und an die "Wegbereiter der Demokratie". Auch im nahen Neulußheim wurde im gleichen Jahr neben der Kirche eine Gedenktafel mit der Inschrift "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" für 45 bei der "Schlacht von Waghäusel" gefallene Soldaten errichtet.

Auch Wiesloch hat einige geschichtsträchtige Persönlichkeiten dieser Zeit vorzuweisen. Eduard Bronner (1822 bis 1885), war ein Sohn des bekannten Apothekers, Weinbaupioniers und Buchautors Johann Philipp Bronner (1792 bis 1864). Der Arzt, Parlamentarier und Revolutionär mit dem Wahlspruch "Liebe deine Mitmenschen mehr als dich selbst" war 1849 von der Badischen Revolutionsregierung als Zivilkommissär für das Bezirksamt Wiesloch eingesetzt worden. An seinen Vater Johann Philipp Bronner ("Erfasse und nutze den Geist der Zeit") erinnern heute mehrere Einrichtungen und auch ein Straßenname in der Weinstadt Wiesloch.