Wiesloch. (hds) Dr. Svenja Kuhfuß, die Leiterin des Wieslocher Ottheinrich-Gymnasiums, konnte den Stolz auf den diesjährigen Abiturjahrgang bei ihrer Begrüßung nicht verbergen. 129 junge Damen und Herren, elegant gewandet, erhielten bei der Abschlussfeier im Staufersaal des Palatins jenes begehrte Papier (das Reifezeugnis), das Tür und Tor für den weiteren Lebensweg öffnen soll. "Wir haben in diesem Jahr einen Notendurchschnitt von 2,3 - und das kann sich sehen lassen.

Über 40 Abiturienten haben eine ’Eins’ vor dem Komma und dies habe ich in meiner Zeit an der Schule noch nicht erlebt", freute sich Svenja Kuhfuß - und mit ihr die Protagonisten, die an diesem Abend im Mittelpunkt standen: Eltern, Geschwister, Freunde und natürlich das Lehrerkollegium, das die Abiturienten auf dem Weg hin zum erfolgreichen Abschluss begleitet hat.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit einem schwungvollen Auftritt des Schulorchesters unter Leitung von Christiane Weinmann. Gespielt wurde der Klassiker "New York, New York" von Frank Sinatra, gefolgt von der "Farandole" aus der Feder von George Bizet. Glückwünsche und wohlgemeinte Ratschläge kamen von Bürgermeister Ludwig Sauer, Petrina Hotchkiss, der Vorsitzenden des Freundeskreises der Schule, sowie von Andreas Ansmann, dem Vertreter der Elternschaft des Abiturjahrgangs. Sauer sprach von einem "Superjahrgang" und dies passe hervorragend zur Weinstadt Wiesloch. Hotchkiss erinnerte an den langen Weg von der Grundschule bis zum heutigen Tag und Ansmann hob hervor, Bildung sei die beste Grundlage für künftige Entscheidungen.

Folgende Abiturienten erhielten besondere Auszeichnungen: Scheffelpreis (Deutsch): Elisabeth Häberle; Preis der Stiftung "Humanismus heute" (Latein): Leonard Grünberg, Miriam Philipp; Hans-Georg-Schröder-Preise (Mathematik): Sabrina Spissinger, Lukas Gail; SAP-Preis (Informatik): Nicholas Börner; Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Sabrina Spissinger; Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Sara Gündogdu; Preise der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Hannah Heibel; Schnabel-Medaille (Geschichte): Jannis Nagel; Preis der Landeszentrale für politische Bildung (Gemeinschaftskunde): Leonard Grünberg; Thomas-Naogerogus-Preis (evangelische Kirchengemeinden Wiesloch): Kai Mannschott; Preis der katholischen Kirchengemeinden Wiesloch: Elisabeth Häberle; Maul-Medaille (Sport): Minou Mohraz; Preis des Sportkreises Heidelberg: Nils Müller; Förderpreis der Bürgerstiftung Wiesloch (außergewöhnliche Leistungen unter erschwerten Bedingungen): Lea-Sophie Pöllmann, Lisa Reinhard; Fachpreise: Miriam Philipp (Deutsch); Sara Gündogdu, Malin Ansmann, Miriam Philipp, Adrian Degenkolb, Hannah Heibel, Luisa Ueltzhöffer (Mathematik); Malin Ansmann, Marion Steinbächer, Kai Mannschott (Chemie); Elisabeth Häberle (Bildende Kunst); Johanna Ueltzhöffer (Biologie); Nele Wedermann (Spanisch); Eva Geiss, Elisabeth Häberle, Julia Postulka, Annika Beyerer, Franziska John, Simon Liu (Englisch); Mark Berti (Französisch); English Drama Club: Eva Geiss, Lien Le, Kai Mannschott, Martina Peroni; Technik AG: Jonas Scholl, Olah Gergely; SMV: Kai Mannschott, Melisa Erdönmez, Kristin Snoj, Lena Härterich; Mittel-/Oberstufenchor: Kira Körner, Britta Wienkoop; Orchester: Leonard Grünberg, Miriam Philipp, Britta Wienkoop; Bigband: Adrian Degenkolb; Holzbläser: Miriam Philipp, Johanna Ueltzhöffer, Luisa Ueltzhöffer. Beste Abiturleistungen: Miriam Philipp (Jahrgangsbeste), Elisabeth Häberle (Zweitbeste des Jahrgangs), Luisa Ueltzhöffer (Drittbeste des Jahrgangs); weitere Abiturientinnen mit 1,0-Schnitt: Johanna Ueltzhoeffer, Hannah Heibel, Lea-Sophie Pöllmann.

Schulleiterin Svenja Kuhfuß und ihr Stellvertreter Christian Annuschat agierten dann als humorvolles Duo und blickten auf so manches Ereignis zurück. So erinnerten sie an die kleine Ziege im Schulhof und den bereitgestellten Eimer Wasser, dessen Inhalt "so herrlich erfrischte".

Doch nicht nur lustige Begebenheiten wurden angesprochen. Obgleich "Schule immer noch mehr als das reine Lernen" sei, so Annuschat, habe man die hohen Erwartungen des schulischen Alltags meistern müssen und gelernt, mit so mancher Enttäuschung umzugehen. "Dazu braucht es bewusst wahrgenommene und mit dem neuen Lebensabschnitt transportierbare Augenblicke und Momente von Wert, die einen Mehrwert, ja Lehrwert für euch haben. Haltet in euren Leben ruhig immer wieder einmal inne und nehmt somit einzelne Momente bewusst wahr", gab Annuschat den erfolgreichen Abiturienten mit auf den künftigen Weg. "Kräfte lassen sich nicht mitteilen, sondern nur wecken", fügte er hinzu. "Sie haben in acht Schuljahren einen hohen Grad an Individualität entwickelt, sich zu Persönlichkeiten entwickelt. Nutzen sie diese Stärken und dies sowohl in Phasen höchster Aktivität als auch in Abschnitten größter Ruhe", so Kuhfuß.

Scheffelpreisträgerin Elisabeth Häberle ging in ihrer Rede auf die literarischen Begleiter auf dem Weg zum Abitur ein, darunter Georg Büchner, Max Frisch und Peter Stamm. Sie zog Analogien zum realen Leben und zitierte Goethe: "Es gibt Bücher, durch welche man alles erfährt, und doch zuletzt nichts von der Sache begreift."

Allerdings habe man - unabhängig vom eigentlichen Lehrplan - eine Vielzahl von Kompetenzen erworben, die das "Begreifen" erleichterten. "Wir haben erkannt, wie wichtig es ist, unser eigenes Denken und Handeln und auch das anderer zu hinterfragen." Elisabeth Häberle dankte der Schulleitung, dem Team der Oberstufenberatung, den Lehrern, Eltern, Geschwistern und Freunden für die Begleitung auf dem Weg zum Abitur. Mit Blick auf ihre Mitabiturienten schloss sie mit den Worten: "Trotz einiger Reibereien haben wir uns immer wieder unterstützt."

Zwischen den Redebeiträgen verzauberten Adrian Degenkolb und Simon Liu am Flügel die Gäste im Staufersaal. Beim eigentlichen Höhepunkt des Abends, der Zeugnisübergabe, wurde die Schulleitung von Ines Simon und Rüdiger Möhn (Oberstufenberatung) unterstützt, die gemeinsam mit Bürgermeister Sauer und Lukas Rotter (SAP) zahlreiche Auszeichnungen und Preise überreichten (siehe Kasten).

Seitens der Bürgerstiftung Wiesloch übergab Karin Becker den Förderpreis in Höhe von jeweils 300 Euro an zwei Schülerinnen. Seit einigen Jahren stellt die Bürgerstiftung 1500 Euro für fünf Schüler aus Wieslocher Schulen zur Verfügung.

Nach dem offiziellen Teil wurde der eigentliche "Abiball" gestartet, nachdem man sich zuvor am Büfett gestärkt hatte.