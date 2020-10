Walldorf. (pri/mare) Wegen eines Unfalls auf der Autobahn A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf kommt es am Freitagnachmittag aktuell zu Behinderungen in Richtung Mannheim. Ersten Informationen zufolge sind zwei Autos in den Unfall verwickelt.

In der Gegenrichtung kommt es wegen der Dauerbaustelle bei Wiesloch/Rauenberg zu erheblichen Behinderungen. Weil Fahrzeuge keine Rettungsgasse bildeten, wurde ein Polizeiauto in Richtung Sinsheim behindert.