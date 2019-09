A6 bei St. Leon-Rot. (pol/mün) In der Nacht zu Freitag kam es zu Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz Walldorf. Ein Schwertransporter mit einer Ladung von 80 Tonnen war von der A5 kommend auf die A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz nach der Kurve der Überleitung platze gegen 1 Uhr ein Reifen.

Die Reparaturen durch eine Spezialfirma dauerten bis zum Morgen - gegen 7 Uhr konnte der Schwertransporter seine Fahrt fortsetzen, berichtet die Polizei. Es hatte Verkehrsbehinderungen in der Nacht gegeben. Die Autobahnmeisterei hatte die Gefahrenstelle abgesichert.

Bei der Ladung handelt es sich um eine Anlage zum Zerkleinern von Steinen, die ein Gewicht von 80 Tonnen hat. Sie wurde nicht beschädigt.