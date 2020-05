A6 bei Walldorf. (pri) Am Donnerstagvormittag kam es auf der Autobahn A6 bei St. Leon-Rot zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Porsche 911 ein Mini Cooper sowie zwei Lastwagen beteiligt waren. Laut Polizeibericht war eine Mini-Fahrerin kurz vor 11 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs, als sie in der Höhe des Parkplatzes Bucheneck zwischen Walldorf und St. Leon-Rot vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. In diesem Moment fuhr ein Sattelzug vom Parkplatz Bucheneck aus auf die Autobahn aus. Die Mini-Fahrerin übersah den neben ihr fahrenden Sattelzug und kollidierte mit diesem.

Dadurch schleuderte der Mini über mehrere Fahrstreifen und blieb am Ende auf dem Seitenstreifen liegen. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Porsche konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Mini nicht mehr verhindern und wurde ebenfalls beschädigt. Zudem kollidierte ein weiterer vom Parkplatz ausfahrender Sattelzug mit dem schleudernden Mini.

An den vier Fahrzeugen entstand 80.000 Euro Sachschaden. Die drei Insassen des Minis erlitten Prellungen und mussten behandelt werden.

Die Unfallstelle erstreckte sich auf 400 Meter über mehrere Fahrstreifen, weshalb diese teilweise gesperrt werden mussten. Schnell bildete sich ein Stau von mehr als vier Kilometern, der während der noch andauernden Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie der einhergehenden Unfallaufnahme (Stand: 13.45 Uhr) auf bis zu sechs Kilometern anwuchs.

Update: Donnerstag, 28. Mai 2020, 13.45 Uhr